Mezi významné akvizice Číňanů v Česku patří i mediální impérium Jaromíra Soukupa. V roce 2015 získala skupina CEFC 49 procent ve vydavatelství Empresa Media, pod které spadá také TV Bar­randov, a 30 procent ve skupině Médea, jež se zabývá hlavně prodejem reklamy. Tyto výrazné podíly podle zdrojů HN drží CEFC dodnes.

Společnost J&T minulý týden nepřátelsky převzala CEFC Europe se sídlem v Praze. "Minoritním akcio­nářem našeho koncernu je CEFC se sídlem v Hongkongu, spory mezi J&T a CEFC Europe se nás nijak nedotýkají," uvedl Soukup na dotaz HN. CEFC Europe měla podle původního plánu za úkol řídit investice v Česku a později i v dalších evropských státech. Její nejviditelnější tváří byl Jaroslav Tvrdík, který dřív působil jako ministr obrany ve vládě Miloše Zemana.

Investorem v Soukupových firmách je společnost China International Group Corporation Limited (CIGC). Ta je skutečně registrována v Hongkongu. CIGC spadá stejně jako CEFC Europe pod zastřešující holding CEFC China.

Jaromír Soukup ◼ Na začátku 90. let založil mediální agenturu Médea, která se zabývá PR a výzkumem trhu. V roce 2000 založil vydavatelství Empresa Media a o dva roky později koupil televizi Barrandov, kde působí jako generální ředitel. ◼ V roce 2006 financoval volební kampaň Strany zelených a podílel se na tvorbě programu. ◼ V roce 2007 působil jako náměstek ministryně školství za Stranu zelených Dany Kuchtové. Měl na starosti investice. Soukup byl kritizován, že může zneužívat svá média k propagaci úřadu. ◼ Na TV Barrandov moderuje šest pořadů, včetně diskuse Týden s prezidentem, kde je od roku 2017 pravidelným hostem Miloš Zeman.

V Česku jsou aktivity CIGC přímo navázány na českou pobočku CEFC Europe, kterou nyní ovládla společnost J&T Private Investments. CIGC a CEFC Europe například společně vlastní Pivovary Lobkowicz.

I přes patrné vazby CIGC a CEFC Europe se Soukup nechce ke sporu čínské společnosti a J&T vyjadřovat. "Zcela evidentně jejich spory bude muset rozhodnout soud, pokud se znesvářené strany nedohodnou," míní mediální magnát.

Soukupovo impérium několikrát navštívili zástupci čínské státní společnosti CITIC Group, která má převzít téměř poloviční podíl v silně zadlužené skupině CEFC a tím ji finančně zachránit.

První setkání se zástupci CITIC Group, kteří kontrolovali 22 akvizic CEFC Europe v Česku, proběhlo u Soukupa letos 6. dubna. Tři týdny poté budovu TV Barrandov navštívil i Čchang Čen-ming, šéf CITIC Group. Podle zdrojů HN padlo na schůzi ujištění, že ve spolupráci se Soukupovými společnostmi bude CITIC Group pokračovat i po převzetí skupiny CEFC.

TV Barrandov v reportáži o Čchangově návštěvě odvysílala, že se Soukupem probírali i vysílací program. "V hlavním vysílacím čase to není jen samá politika, vysíláme také seriály, zábavné pořady nebo talkshow," komentoval věc Soukup pro svou televizi.

CITIC Group má s médii dlouholeté zkušenosti. Součástí jejího portfolia je také společnost CITIC Press Group, která má licenci přímo od čínské vlády. V zemi je navíc velice tvrdá cenzura a stát se snaží mít informace v médiích i na internetu absolutně pod kontrolou.

"Jsme progresivní státem ovládaná značka a významná společnost v distribuci kvalitního me­diálního obsahu s čínským pohledem na kulturu, podnikání, ekonomiku a životní styl," píše o sobě CITIC Press Group na svých webových stránkách.

"Čínské vlastnictví médií má na obsah hluboký vliv. Komunistická strana kontroluje nejen obsah médií v Číně, ale i obsah svých médií v zahraničí," míní sinoložka ze serveru Sinopsis Anna Zádrapová.

Soukup však odmítá, že by čínská společnost mohla mít v budoucnu vliv na to, co bude ve vlastní televizi a časopisech publikovat.

Po vstupu čínské společnosti ze skupiny CEFC se na obrazovkách TV Barrandov objevil pořad Týden s prezidentem. V něm moderátor Jaromír Soukup vede rozhovory s hlavou státu Milošem Zemanem. Ten je zároveň jedním z nejviditelnějších zastánců čínských investic v Česku.

Během prezidentských voleb podle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Soukup mohl porušit zákon a favorizoval Zemana oproti ostatním kandidátům.

"Pořad měl potenciál ovlivnit rozhodování diváků/voličů ve prospěch Miloše Zemana, a to zejména z důvodu zjednodušené, zavádějící a emocionálně zabarvené prezentace otázky migrace a národních zájmů ve vztahu k prezidentským volbám," uvedla rada a zahájila s Barrandovem řízení.

Po Zemanově vítězství se Soukup objevil spolu s nejbližšími podporovateli na pódiu, kde prezident děkoval lidem, kteří ho volili. Také manželka hradního kancléře Vratislava Mynáře má v Soukupově televizi pravidelný pořad Vlivní. Moderátorka Alex Mynářová v něm zpovídá známé osobnosti, které se občas vyjadřují také k současné politice.

