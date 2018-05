Předseda ČSSD Jan Hamáček o víkendu pokračoval v neúnavném přesvědčování spolustraníků, aby v referendu hlasovali pro vstup do vlády s ANO. Výsledek hlasování, jež začíná v pondělí, přesto není zdaleka jistý. Po páteční večerní návštěvě Ústeckého kraje, sobotní návštěvě Kladna a nedělní Plzně čeká v pondělí Hamáčka Ostravsko a v týdnu ještě další stranické organizace.

Redakce HN oslovila mnoho desítek starostů, poslanců, senátorů, zastupitelů i řadových členů ČSSD a zjistila, že síly příznivců a odpůrců vládnutí s premiérem Andrejem Babišem jsou zhruba vyrovnané. Napětí v sociální demokracii tak roste.

Nezahálejí ani odpůrci Hamáčka. Například senátoři ČSSD sepsali dopis, ve kterém varují před vládou s ANO a především před Babišem.

"Po celou dobu vládního angažmá Andrej Babiš využil každé příležitosti, aby úspěchy vlády vztáhl na sebe a hnutí ANO, a naopak neúspěchy, včetně uměle vytvořených kauz, svedl na ČSSD. Nevěříme, že Andrej Babiš změní svoje chování," napsali mimo jiné senátoři v dopise, který může nemálo členů ČSSD přimět k opačnému hlasování, než bude chtít Hamáček. Tomu se například zatím nepodařilo přesvědčit straníky v Ústí, naopak Středočeši, kde je Hamáček doma, vyslovili společné vládě podporu.

Výsledek referenda nepochybně ovlivní i páteční oznámení pěti jmen, která chce vedení sociální demokracie do vlády. Ministrem vnitra má být Hamáček, zahraničí Miroslav Poche, zemědělství Miroslav Toman, práce a sociálních věcí Petr Krčál a ministrem kultury Antonín Staněk. Největší dohady budou kvůli nominaci Pocheho, jehož odmítá prezident Miloš Zeman ve vládě akceptovat.

"Je to člověk, který je jazykově velmi dobře vybavený, je na tuto funkci připravený i z hlediska svého vzdělání, má velmi dobré kontakty v zahraničí, sedí v prestižním zahraničním výboru Evropského parlamentu," chválí Pocheho Hamáček, podle něhož je logické, že ČSSD jako proevropská strana chce prohlubovat pevné ukotvení Česka v EU a NATO.

Jiný názor má ale prezident, jehož stanovisko na sociálních sítích prezentoval mluvčí Jiří Ovčáček. "Pan Poche je člověk, který výrazně vystupoval ve prospěch migračních kvót, a jeho zaměření by tedy bylo v rozporu s oficiální zahraniční politikou nové vlády," tvrdí Zeman.

Zda v případě vzniku vlády ČSSD a ANO Pocheho odmítne, není v této chvíli jasné, stejně jako nelze předvídat, jak by zareagoval Hamáček. "V minulosti bylo několik případů, kdy měl prezident jiný názor na nominandy do vlády než premiér, a vždy se podařilo tyto věci vyřešit. Tak já jsem připraven v tomto případě maximálně přispět k tomu, aby se ta věc vyřešila," uvedl Hamáček poněkud neurčitě a opakovaně naléhal na členskou základnu, aby hlasovala pro vstup do vlády. "Nejdůležitější je nyní naplnit program ČSSD, který zlepší život lidem v této zemi. Musíme se přestat zaobírat sami sebou a místo toho tvrdě pracovat nejen pro ty, kteří nám dali svůj hlas," naléhá Hamáček na členy strany. Samotný Poche se snaží k Zemanovi chovat co nejvstřícněji a už avizoval, že "bude naslouchat jeho zkušenostem".