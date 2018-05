Každý druhý středoškolák z dětského domova je nespokojený s tím, jaký obor studuje. Vyplynulo to ze studie neziskové organizace Nadání a dovednosti, kterou vede Linda Hurdová. Podle ní je důvodem snaha některých vychovatelů nasměrovat své svěřence k oboru, jenž se vyučuje prvořadě ve škole nedaleko ústavu. Tím značně omezují možnosti dětí. "Je to taky tím, že jim nikdo při výběru povolání neporadil," dodává ředitelka neziskovky.

Většina mladých z dětských domovů míří pracovat do gastronomie a hotelnictví, skladů, automobilových dílen nebo do kadeřnictví. Z celkového počtu 207 mladých účastníků průzkumu neziskovky nedovedlo 62 procent sestavit svůj životopis a téměř 35 procent nemělo žádnou pracovní zkušenost. To se snaží změnit několik organizací a nadací, které spolupracují s řadou dětských domovů. Jejich obyvatelům poskytují kariérní poradenství, exkurze do firem a zprostředkování brigád. "Tato oblast často leží na pomoci někoho zvenčí. Personál domovů má plno práce se zajištěním každodenního chodu a na nic jiného obvykle nezbývá moc času. Vychovatelé v tomto ohledu také nejsou příliš informovaní," přibližuje Hurdová.