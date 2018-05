Fanoušci fotbalové Slavie mají znovu důvody k obavám o budoucnost svého klubu. Trefně to vystihuje obrázek, který do jednoho loga spojil znaky Slavie a hlavního rivala Sparty a který lidé v minulých dnech hojně sdíleli na sociálních sítích. Naráží na skutečnost, že předseda dozorčí rady Sparty Dušan Palcr se stal členem představenstva CEFC (Europe), která vlastní Slavii. Má jít o součást řešení situace v CEFC ze strany jejího věřitele J&T Private Investments.

Majetkově nepřímo propojeným klubům (Spartu spoluvlastní J&T Finance Group) to může způsobit mimo jiné opletačky s licenčním řádem Fotbalové asociace ČR (FAČR). Jedna osoba nemůže působit ve výkonných orgánech, tedy v přímém řízení klubu, případně v představenstvu u dvou klubů. Souběh funkce v dozorčí radě jednoho klubu a role v představenstvu ve vlastníkovi klubu jiného podle řádů nevadí. Tak jednoznačné to ale není. "Při jednání o licenci pro profesionální fotbalovou soutěž v Česku je ale v takovém případě třeba, aby licenční komise posoudila, jestli nemůže docházet k uplatňování vlivu. Pokud by se ukázalo, že tomu tak je, nebylo by to přípustné," říká licenční manažer FAČR Stanislav Rýznar.

Licence na nový ligový ročník se budou řešit až v létě. Do té doby může Slavii tížit ještě jiná starost. Stadion v Edenu je už od února v zástavě J&T Banky a vliv na to, co s ním bude dál, mají právě Palcr a spol. Pokud se věřitel s CEFC nedomluví, bude s ním zřejmě moct libovolně nakládat a třeba jej i prodat.

1 mld. Kč je odhadovaná cena, za niž CEFC (Europe) fotbalový stadion v pražském Edenu koupila. Zhruba tolik stála i jeho výstavba a stejnou sumu do něj chtěla CEFC investovat. 300 mil. Kč je odhadovaný roční rozpočet Slavie. Klub v poslední době hodně utrácel za posily včetně řady hráčů ze zahraničí. 99,964 procenta akcií Slavie patří CEFC (Europe). Zbytek pak vlastní spolek SK Slavia Praha.

Eden Arenu Číňané plně ovládli loni v dubnu a mělo to mimo jiné pomoct zefektivnit ekonomické fungování Slavie. Klub s vlastním stadionem má volnější ruce při jeho využívání, nemusí se podrobovat programu dalších akcí, které na něm chce jeho vlastník, potažmo provozovatel organizovat.

Stadion, který byl otevřen před deseti lety a jehož výstavba stála přibližně miliardu korun, měla CEFC získat právě zhruba za miliardu. Komu fakticky stadion patřil do té doby, nebylo zcela zřejmé, z velké části šlo o věřitele stavby z řad bank.

CEFC stadion ale nezískala s pozemky, což by bylo výhodnější. Pozemky pod stadionem a v jeho bezprostředním okolí vlastní spolek SK Slavia Praha.

CEFC zastupovaná Jaroslavem Tvrdíkem, který vždy působil dojmem, že Slavia je jeho srdeční záležitost, zatím ani nerealizovala významnou část slíbených nových investic do stadionu. Ty mají podle dřívějších prohlášení CEFC dosáhnout další až miliardy korun. Zatím šlo spíše o kosmetické úpravy, jako například klubové muzeum nebo chodník slávy, který má upozornit na historické klubové legendy.

Nejstarší existující český klub Číňané zčásti koupili v září 2015. Klubu, tehdy vlastněném bývalým ministrem dopravy Alešem Řebíčkem, hrozil krach. CEFC řešila v tu dobu ještě jiné obchody v Česku se zakladatelem a spolumajitelem skupiny Unimex Group Jiřím Šimáněm. Záchrana klubu tak byla společnou aktivitou CEFC a Šimáněho a součástí širších obchodních dohod. Šimáně získal necelých 40 procent akcií klubu, CEFC necelých 60. V listopadu 2016 CEFC od Šimáněho koupila jeho podíl a od té doby ve Slavii vlastní 99,964procentní podíl, 36 tisícin procenta klubu pak patří spolku SK Slavia Praha.

Čínským investorům záchrana potácejícího se klubu přinesla pozitivní PR. A to i při jednáních o dalších akvizicích.

Dařilo a relativně se daří i sportovně. "Sešívaní" se stali mistry ligy v sezoně 2016/2017 po osmi letech čekání. Letos tým kolem lídrů Josefa Hušbauera a Miroslava Stocha opět hraje na špici.

