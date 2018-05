Do čela čínské společnosti CEFC Europe poslala J&T jednoho ze svých majitelů. Je jím Dušan Palcr, vrchní lobbista skupiny, který je celý život spojován se zákulisními postavami české politiky.

Proslavil se například kontakty s Markem Dalíkem či pražskou šedou eminencí Romanem Janouškem.

A byl to také on, kdo v Pekingu v říjnu 2014 za J&T podepisoval se šéfem CEFC Čchan Čchao-tuem smlouvu o strategické spolupráci.

Palcr, absolvent ekonomie na Vysoké škole zemědělské v Brně, působí ve skupině J&T dvacet let, přišel do ní z České národní banky, kde působil v oddělení bankovního dohledu. Už v roce 2003 se stal partnerem, v roce 2011 pak dokonce spolumajitelem J&T. Dnes vlastní v J&T Private Equity Group, tedy nebankovní části skupiny, necelých deset procent.

"Dušan nikdy nebyl člověkem, který by připravoval nějaké sofistikované obchody s ak­ciemi," popisuje jeho roli v J&T jeden z tehdejších kolegů. Naopak, měl to být ten, který znal správné lidi a uměl věci zařídit.

Nejvíce ho "proslavila" účast na známé dovolené premiéra Mirka Topolánka na Sardinii v roce 2008. Na té byl kromě Palcra například i tehdejší šéf ČEZ Martin Roman a Topolánek na dovolenou letěl tryskáčem firmy z portfolia J&T. Spíše než samotná účast ale bylo zajímavé, co nastalo po dovolené. Den poté, co se Topolánek vrátil z Itálie, rozhodla vláda o tom, že prodá pražské letiště. A jedním ze zájemců o aktivum v hodnotě desítek miliard byla i skupina J&T.

Nakonec neuskutečněný prodej ale nebyl jediným výsledkem sardinského setkání. Dva týdny po návratu založila firma J&T dceřinou společnost Environmental Services a členem představenstva se stal právě Palcr. Chtěl se s ní účastnit megatendru na likvidaci ekologických škod za více než sto miliard korun. Ekologickou zakázku měl tehdy na ministerstvu financí na starosti Tomáš Uvíra, se kterým se Dušan Palcr znal od střední školy a s nímž také posléze působil v ČNB. Z celého projektu ale nakonec sešlo.

Palcr se angažoval i u několika velkých projektů v Praze. Pokusil se koupit dům U Hybernů, který stát prodává dodnes, J&T také finančně stála za billboardovou společností BigBoard Praha. Ta byla často spojována s dalším pražským lobbistou Romanem Janouškem. I proto se Palcrovi přezdívalo Janouškův bankéř.

Angažoval se také ve sporu o směřování Unipetrolu, který J&T vedla coby donedávna menšinový akcionář s polským koncernem PKN Orlen.

Jednou z jeho velkých vášní je fotbal. Byl to právě on, kdo v roce 2004 spolu s Danielem Křetínským koupil do skupiny fotbalovou Spartu. Dodnes je předsedou dozorčí rady klubu.

