Objem investic do podílových fondů se již v České republice blíží půl bilionu korun. Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR, je však přesvědčená, že existuje prostor přinejmenším pro zdvojnásobení této sumy. V porovnání s vyspělejšími evropskými zeměmi je totiž podíl investic do fondů na aktivech tuzemských domácností stále poměrně nízký. "V západní Evropě to bývá až třicet procent. U nás je to pouze okolo 11 procent," říká Brodani.

HN: Jak byste zhodnotila vývoj zájmu českých investorů o podílové fondy v posledních letech? A jak jsme na tom v porovnání s vyspělejšími zeměmi západní Evropy?

Poslední roky sledujeme v oblasti kolektivního investování něco, co by se dalo nazvat trvale udržitelným růstem. Objem investic do fondů stabilně roste. Jde o vývoj, kterým se přibližujeme západní Evropě. Celkově se blížíme už půl bilionu korun investovaných do fondů. Tato částka zahrnuje jak investice domácností, tak i například investice měst, obcí či firem. Půl bilionu je sice hodně peněz, ale stále existuje prostor pro znásobení investic do fondů, a to minimálně na dvojnásobek. Kdybychom měli dohnat některé země západní Evropy, tak by to znamenalo nárůst investic na trojnásobek či čtyřnásobek v porovnání se současným stavem. Západní Evropu bychom však měli dohnat hlavně z toho pohledu, jaké procento aktiv domácností je investované přímo do fondů. V západní Evropě to bývá až třicet procent. U nás je to jen okolo 11 procent. Takže nárůst investic do podílových fondů není ničím výjimečný, pouze se přibližujeme standardům, které jsou obvyklé na Západě.