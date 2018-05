Oblečení strakonické firmy Moira, které odvádí pot a zároveň udržuje tělo v suchu a teple, si dlouhé roky kupují hlavně sportovci. Podnik si už v Česku dokonce vybudoval takovou pozici, že se jeho název stal pro zákazníky téměř synonymem pro funkční prádlo. Nyní si Moira hodlá podobné jméno získat i mezi členy ozbrojených složek. Tenké neprůstřelné vesty, které Moira vyvíjí, si u České zbrojovky objednala kolumbijská protidrogová jednotka Gaula a zájem má i americká FBI.

"Funkční oděvy u nás ozbrojené složky nakupovaly vždy. Jejich členové musí třeba týden ležet v úkrytu, takže ze všech skupin, které nás kdy testovaly, jsou nejkompetentnější," říká zakladatel Moiry Mario Vlček. Zatímco dříve dodával vojákům prádlo, nyní přichází s neprůstřelnou vestou, kterou pod oblečením téměř nelze rozpoznat. Před třemi roky Vlčka oslovil Jan Žižka, jenž stál za zrodem elitní armádní jednotky SOG. Spolu s Českou zbrojovkou založil společnost 4M Systems. Po Vlčkovi chtěl pomoc s vývojem skryté neprůstřelné vesty. Vzhledem k tomu, že ji lidé nosí i 12 hodin denně, musela být hlavně prodyšná a lehká. Vesta váží jen něco přes kilogram a chrání proti krátkým palným zbraním. Vznikala přes dva roky a na rozdíl od většiny podobných vest v ní má voják chráněné i boky.

Moira spolu s Českou zbrojovkou už po celém světě získala několik zakázek, v tuzemsku je ale zatím stále bez úspěchu. "Zde jsou stále vypisovány tendry na vesty, které jsou 50 let staré. Toho se prostě nemůžete účastnit, protože máte něco, co je o světelné roky dál," tvrdí Vlčkova manželka Marcela, která je výkonnou ředitelkou Moiry. "Je smutné, že tyhle vesty mají speciální jednotky v Keni a ty naše je ještě několik let mít nebudou," dodává.

Mario Vlček (70) ◼ Vyučený letecký mechanik se v mládí věnoval horolezectví a létání na rogalu. Na začátku 90. let začal ve Strakonicích vyrábět funkční prádlo. Firmu pojmenoval po kanadské novinářce Moiře Irvingové, jež napsala o jedné z jeho výprav. Kromě svého unikátního vlákna moira TG900 má patent ještě na funkční a termoregulační pánské spodní prádlo. Jeho manželka Marcel pracuje v Moiře už 17 let a dnes má na starosti provoz a obchod společnosti. ◼ Neprůstřelná vesta vznikla ve spolupráci s firmou 4M Systems. Balistická vložka je vyrobena z aramidu a chrání proti krátkým palným zbraním. Tričko, které vložku nese, je vyrobeno z funkčních materiálů firmy Moira.

Vyrábět vybavení pro vojáky a další členy ozbrojených složek není nic jednoduchého. Hlavně proto, že řada detailů podléhá utajení. "Dříve jsme neznali ani konkrétní místo, pro které má být výrobek určen. Řekli nám jen přibližné klimatické podmínky," uvádí Vlček. Podle něj se ale si­tuace v posledních letech zlepšuje a bývalí vojáci, kteří stojí za společností 4M Systems, už přesně ví, jak má oblečení a vybavení pro ozbrojené složky vypadat.