Rozhodnutí Donalda Trumpa obnovit sankce vůči Íránu přitáhlo pozornost k vlastně už probíhající válce mezi Izraelem a Íránem, která se odehrává na pozadí syrského konfliktu. Například 10. května proběhla na území Sýrie největší akce izraelského letectva od jomkipurské války v roce 1973. Výsledkem bylo zničení velké části íránské vojenské infrastruktury v Sýrii.

Izrael tímto krokem splnil již dlouho deklarovanou hrozbu, že nedovolí Íránu, aby si ze syrského území vytvořil předpolí, ze kterého by mohl přímo ohrožovat izraelské území. Konflikt mezi Izraelem a Íránem má kořeny v islámské revoluci z roku 1979. Z Íránu, který byl do té doby spojencem jak USA, tak Izraele, se prakticky přes noc stal nepřítel obou. Izrael a Írán ovšem oddělovalo alespoň více než 1500 kilometrů a hranice Iráku a Jordánska. To se změnilo v roce 1982, kdy na jihu Libanonu, tedy hned na severních hranicích Izraele, vzniklo šíitské hnutí Hizballáh. To je nejen ideologicky inspirované íránskými ajatolláhy, ale Teherán mu poskytuje také finance a zbraně. Hizballáh se tak stal nástrojem Íránu, který je svými raketami schopen ohrozit velkou část izraelského území a který prostřednictvím své mezinárodní teroristické sítě ohrožuje izraelské a židovské cíle v různých částech světa, včetně zemí EU.