Nicolás Maduro se chystá zvítězit v nedělních volbách a stát se podruhé za sebou prezidentem Venezuely. A nikdo nepochybuje o tom, že se mu to podaří. Opozice je příliš rozdělená a hlavní opoziční koalice, Stůl demokratické jednoty (MUD), se rozhodla volby bojkotovat. Jediní dva protikandidáti, kteří se proti Madurovi v boji o post hlavy krachujícího státu postaví, jsou ostatními opozičními politiky kritizováni za to, že hlasování dodají zdání legitimity.

Hlasování se mělo původně konat v prosinci, pak byly vyhlášeny předčasné volby s dubnovým termínem, které byly nakonec odložené na 20. května. Několik okolních států, Španělsko, USA a Kanada ale na venezuelskou vládu tlačí, aby jejich konání znovu posunula, pokud nedokáže zaručit, že proběhnou férově a svobodně. Některé sousední země, jako například Kolumbie, se už předem nechaly slyšet, že výsledky voleb neuznají. Opoziční politici, kteří od konce roku 2015 ovládají parlament, mluví o zastrašování bezpečnostními složkami a hlasování označují za frašku. Několik čelních představitelů je ve vazbě, jiným úřady zakázaly ucházet se o politické funkce, někteří raději prchli do zahraničí. Těm, kteří vyzývají k bojkotu voleb, Caracas hrozí vězením. Vysoká volební účast je totiž právě to, co Maduro potřebuje, aby mohl i nadále svou politiku opírat o podporu obyvatel.