Už 42 lidí se v Demokratické republice Kongo (DRK) nakazilo ebolou a 23 lidí na nemoc zemřelo. K novému rozšíření této smrtelné nemoci, která v západní Africe způsobila mezi lety 2013 a 2015 historicky nejhorší epidemii, došlo letos v dubnu. Situaci sleduje Světová zdravotnická organizace (WHO) se znepokojením a připravuje se na nejhorší. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo naléhavou situaci s tím, že by se nemoc mohla rozšířit i do sousedních zemí. Ebola je jednou z nejobávanějších chorob, je silně nakažlivá a vykazuje až devadesátiprocentní úmrtnost. Během poslední epidemie se v západní Africe za dva roky nakazilo na 30 000 lidí a přes 11 300 pacientů nakonec zemřelo. Nemoc se dokáže šířit rychle a hlavně nenápadně, počáteční symptomy, které jsou podobné obyčejné chřipce, se snadno podcení.

23 obětí si doposud vyžádalo nové rozšíření eboly v Demokratické republice Kongo.

Stále však existuje naděje, že se šíření nemoci podaří zastavit. Loňské šíření nákazy v DRK se podařilo zastavit díky rychlé reakci zdravotníků. Demokratická republika Kongo už zažila více epidemií eboly než kterékoliv jiné místo na zemi: celkem 24. Jenže tentokrát se nákaza objevila ve městě Bikoro, obchodním centru ležícím nedaleko hranic se sousedním Kongem, navíc u vodních toků spojujících mnoho dalších měst. Jde o oblast, kam lidé přijíždějí obchodovat z dalekého okolí a přes kterou cestují, tedy prostředí, kde se nemoci snadno šíří.