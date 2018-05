Stylově za volantem oranžového nákladního Kamazu otevřel v úterý ruský prezident Vladimir Putin automobilový most na anektovaný Krym. Jak neopomněl zdůraznit, stavitelé ho stihli postavit za pouhých 37 měsíců, o půl roku dříve, než bylo naplánováno. Den po slavnostním otevření byl most otevřen pro veřejnost, jako první se po něm projeli členové motorkářského klubu Noční vlci v čele s jejich vůdcem Alexandrem Zaldostanovem.

Pravda, až do října bude most otevřen jen pro osobní auta, nákladní vozy budou muset jezdit trajekty jako doposud. Není dokončena ani železniční část mostu, s tím se počítá až v polovině příštího roku. Most bude ale určitě hojně využíván v začínající turistické sezoně. Krymské úřady doufají, že možnost pohodlně překročit Kerčský průliv za čtvrt hodiny místo mnohahodinového čekání na trajekt přiláká na poloostrov hlavně individuální turisty.