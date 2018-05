Dobré vědecké nápady se při rozjezdu většinou neobejdou bez investic nebo podpory podnikatelů. A přestože podniky do výzkumu investují rok od roku více, na akademické půdě se to zatím výrazněji nepodepisuje. Předloni si vysoké školy v Česku přišly souhrnně na 900 milionů korun ze soukromých peněz, stejně tomu bylo i předchozí rok. Situace se ale lepší, ještě v roce 2011 to bylo jen 200 milionů.

Jen málo investorů si troufne podpořit rané fáze výzkumu, které jsou pro univerzity tak typické, upozorňuje Eva Janouškovcová, šéfka sdružení Transfera, které spojuje týmy starající se na univerzitách nebo ústavech o zpeněžení a uplatnění objevů. "Třeba u nás na Masarykově univerzitě máme velké množství nadějných chemických látek, které by potřebovaly finanční injekci na další testování," říká.