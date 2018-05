Nadace amerického miliardáře George Sorose Open Society se přesune z Maďarska do Berlína. Její šéfové ani nečekali na to, až nový parlament, kde má vláda strany Fidesz premiéra Viktora Orbána dvoutřetinovou většinu, přijme nový, ostřejší zákon proti nevládním organizacím. Viktor Orbán tak postupným okrajováním otevřeného veřejného prostoru dosahuje svého: izoluje Maďarsko, dříve vzorného žáka transformace od socialismu k demokracii, a přesvědčuje Maďary, že jedině jeho pohled na svět je ten správný. Orbán nechce (zatím) vystupovat z EU, ale chce být absolutním pánem na svém dvorku. K tomu nepotřebuje, aby v Maďarsku fungovala centrála mezinárodní organizace, jejímž základním heslem je otevřenost a tolerance. Ze Sorose orbánovci udělali národního nepřítele číslo jedna a jím financované organizace postupně vláda reguluje a vytlačuje. A jak poněkud překvapivě ukázaly výsledky dubnových voleb, Maďarům se to celkem líbí. Nelze se potom divit manažerům Open Society, že už mají dost tohoto prostředí a hledali prostor jinde. Další na řadě bude zřejmě Středoevropská univerzita, která už plánuje otevřít druhý kampus ve Vídni. Pro Maďarsko a vlastně i pro jeho sousedy je to selhání základních principů, na kterých se budovala společnost ve střední Evropě po roce 1989.