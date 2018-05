Iráčané poprvé hlasovali ve volbách po porážce a vyhnání takzvaného Islámského státu (IS) ze svého území. A než stačili zjistit konečné výsledky, byly volby politickými lídry zpochybněny. Dosavadní premiér Hajdar Abádí a viceprezident Ajád Aláví vyzvali kvůli údajným podvodům k přepočítání hlasů, nebo rovnou k opakování celých voleb.

Abádí, který je mnohými považován za hrdinu a před volbami byl mírným favoritem, se nechce smířit s porážkou. Zpochybnil elektronický systém sčítání hlasů a žádá, aby volební komise přepočítala výsledky ručně. Očekávalo se, že hlasování bude v podstatě referendem o něm. Bývalý elektroinženýr, který utekl za vlády Saddáma Husajna do Velké Británie, je premiérem od roku 2014. Do úřadu nastoupil v době, když islamisté na území Iráku vyhlásili svůj chalífát. Během jeho vlády došlo k pádu IS, potlačení kurdského povstání a uklidnění tradičního napětí mezi šíity a sunnity. Iráčané ale dali najevo, že na vítězství ve volbách tohle nestačí. Účast byla překvapivě nízká, dostavilo se necelých 45 procent voličů, kteří rozhodli o tom, že Abádího koalice skončila nakonec až na třetím místě.