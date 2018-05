V minulé koaliční vládě se ČSSD podařilo prosadit řadu bodů, které měla dlouhodobě v programu. Rostla ekonomika, klesala nezaměstnanost, rostly platy a mzdy, stali jsme se šestou nejbezpečnější zemí na světě. Proč tedy takový volební debakl? Nezvládli jsme voličům vysvětlit, že nebýt nás, ve vládě by neprošlo zvyšování minimální mzdy, zvyšování odměňování řady profesních skupin ve veřejném sektoru či zlepšení postavení rodin s dětmi. Všechny úspěchy vlády vedené ČSSD si umně přisvojil Andrej Babiš.

Vedle toho jsme dělali další chyby: reorganizace elitního policejního útvaru ÚOOZ či těsně před volbami podpis nešťastného memoranda o těžbě lithia. Vnitřně se ČSSD zbavila obrovského lidského potenciálu při stranických čistkách po podzimu 2013 pod heslem "sjednocování strany". Hlavní strategickou chybou však byla sázka na projekt Antibabiš. Přišel šok. Ztratili jsme stovky tisíc hlasů voličů napříč republikou, kteří odešli zejména k ANO. Oproti dobám, kdy Miloš Zeman přivedl stranu hlavním vchodem do Strakovy akademie a ve sněmovně nás zastupovalo více než sedmdesát poslankyň a poslanců, je to opravdu strmý pád.

Navzdory této smutné realitě dneška však věřím, že se ČSSD opět může stát dominantní silou v levé části politického spektra. Cesta zpět ale nevede přes opoziční lavice. Tu dnes prosazují uvnitř ČSSD převážně ti, kteří se podíleli uplynulé čtyři roky na vedení ČSSD, a nesou tak přímou odpovědnost za strategii Antibabiš a katastrofální volební výsledek. Co bychom v opozici se šestým nejmenším parlamentním klubem pro naše voliče mohli dělat? Odmítat program vlády, beztak sepsaný bývalými sociálními demokraty, který by ovšem realizovalo hnutí ANO za zády s taktéž levicovou KSČM? A to celé v době, kdy by byla v Česku u moci vláda složená z oligarchů, extremistů a politických podnikatelů? To by byla konečná.