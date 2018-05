Filmový festival v Cannes spěje do finále. Už v sobotu bude v místním divadle Grand Theatre Lumière udělena hlavní cena, takzvaná Zlatá palma. A brzy se filmy ze zdejší přehlídky rozletí do světa.

Do českých kin jako první již příští čtvrtek zamíří vesmírné dobrodružství Solo: Star Wars Story od režiséra Rona Howarda, které mělo v Cannes velkolepou premiéru. Samostatný příběh ze sci-fi světa Hvězdných válek do tuzemských biografů uvede společnost Falcon, která z festivalového programu dále získala drama o přežití Leave No Trace od nezávislé americké filmařky Debry Granikové. Ta na sebe před osmi lety upozornila snímkem Do morku kosti, jednou z prvních velkých rolí dnešní hollywoodské hvězdy Jennifer Lawrencové.