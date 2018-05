◼ Rap

Marpo

O2 arena, Praha, 19. května

Jedenáct tisíc lístků do pražské O2 areny už podle svých slov prodal český raper Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina. Jeho sobotní vystoupení tak bude patřit k největším akcím jara. Marpova sedmičlenná kapela Troublegang v den koncertu plánuje pochod s fanoušky Prahou, O2 arena má být uzpůsobena pro co největší plochu na stání. Koncert oslavuje vydání alba Dead Man Walking.

Související Fotogalerie Tipy na příští týden

◼ Jazz

Donny McCaslin

Palác Akropolis, Praha, 21. května

Americký saxofonista Donny McCaslin v Česku před lety prvně vystupoval po klubech. Poté co s kapelou předloni účinkoval na poslední desce Davida Bowieho Blackstar, se z McCaslina stala hvězda. Také jeho hudba od moderního jazzu nyní přesahuje k elektronice, funku či drum'n'bass. Vloni McCaslinovo vystoupení patřilo k nejlepším na festivalu Colours of Ostrava.

◼ Výstava

Jiří Kolář

Palác Kinských, Praha, do 2. září

Básník a výtvarník Jiří Kolář roku 1968 vytvořil soubor 66 koláží, jež reflektují události hořkého konce pražského jara. Národní galerie kolem tohoto díla vystavěla velkolepou přehlídku nazvanou Úšklebek století, která na dvou stovkách koláží či objektů dokládá, že autor byl angažovaným, neohroženým tvůrcem.

◼ Koncert

Jan P. Muchow & The Antagonists

Divadlo Archa, Praha, 20. května

Se zpěvačkou Emou Brabcovou, Markem Doubravou ze skupiny Hm…, Václavem Havelkou z rockových Please the Trees nebo herečkou Jenovéfou Bokovou vystoupil Jan P. Muchow poprvé vloni na festivalu Soundtrack. Nyní vyhledávaný autor filmové hudby a někdejší člen skupiny The Ecstasy of Saint Theresa svůj aktuální koncertní projekt představí v pražské Arše.

◼ Film

Solo: A Star Wars Story

Falcon, v kinech od 23. května

Roli vesmírného pašeráka Hana Sola z Hvězdných válek po Harrisonu Fordovi přebírá osmadvacetiletý Alden Ehrenreich. V novém filmu ze ságy Star Wars se seznámí se svým chlupatým kopilotem Žvejkem, gamblerem Landem Calrissianem a prvně usedne do kokpitu lodi Millenium Falcon. První projekce v sítích biografů Cinema City a CineStar začnou příští středu v 19 hodin.

◼ Elektronická hudba

Bonobo

Forum Karlín, Praha, 22. května

V pražském Roxy, Lucerna Music Baru, Divadlu Archa či na festivalu Colours of Ostrava už koncertoval populární britský hudebník přezdívaný Bonobo. Dvaačtyřicetiletý rodák z anglického Brightonu začínal u žánru trip hop, dnes se pohybuje mezi elektronikou, jazzem, housem či soulem. Za loňské album Migration byl nominován na Grammy.

◼ Výstava

Rychlé šípy

Galerie Lucerna, Praha, od 22. května

Téměř padesát současných českých i slovenských komiksových tvůrců připomíná 80. výročí vzniku Rychlých šípů novými kreslenými příběhy, jež vyšly knižně a od příštího úterý budou k vidění na velkoplošných panelech v pražské Galerii Lucerna. Na projektu se podíleli Lucie Lomová, Pavel Čech, Jiří Grus, Tomáš Kučerovský nebo Martin Šutovec alias Shooty.

◼ Klasická hudba

Budapest Festival Orchestra

Obecní dům, Praha, 24. května

K vrcholům festivalu Pražské jaro bude patřit čtvrteční vystoupení Budapest Festival Orchestra. Na programu je Mahlerova Symfonie č. 2, podle závěrečného chorálu zvaná Vzkříšení. Orchestr vzbuzuje světovou pozornost pětatřicátým rokem, celou dobu jej jedinečným způsobem vede spoluzakladatel a dirigent Iván Fischer.