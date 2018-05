Poprvé od překvapivé účasti Severokorejců na letošní zimní olympiádě v Jižní Koreji a následném oteplování vztahů mezi oběma Korejemi, jakož i mezi Pchjongjangem a Washingtonem, to poněkud zavrzalo. Náměstek severokorejského ministra zahraničí Kim Kje-kwan nechal přes státní tiskovou agenturu vzkázat, že Severní Koreji se nelíbí aktuální vojenské cvičení Američanů a Jihokorejců, a pokud budou USA tlačit na "jednostranné jaderné odzbrojení", může Donald Trump zapomenout na setkání s vůdcem Kim Čong-unem, které je plánované na 12. června v Singapuru. Kim Kje-kwan dokonce jmenoval výslovně Libyi a Irák jako země, které západní spojenci o zbraně hromadného ničení připravili a jejichž diktátorští vládci posléze padli.

Je to dosud nejsilnější prohlášení, jež je v protikladu vůči usmiřovacím gestům, která Severní Korea od začátku letošního roku dělala. Pchjongjang navíc zrušil i středeční schůzku vysokých představitelů na hranici obou Korejí, která se měla věnovat dalším vstřícným krokům. V plánu zatím nadále zůstává pozvánka pro zahraniční novináře, kteří by měli příští týden navštívit likvidovanou severokorejskou jadernou střelnici jako důkaz toho, že to Severní Korea myslí s koncem jaderných zkoušek vážně.