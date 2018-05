Andrej Babiš říká leccos. Ale jeho výrok "já si myslím, že je to všechno o lidech, že to není vždycky o stranách a o hnutích" by se měl vytesat a pozlatit. Zvlášť kvůli tomu, jak tvrdošíjně odmítá premiér prozradit jména budoucích ministrů za ANO ještě před referendem ČSSD o účasti ve vládě.

Sociální demokraté tak budou při hlasování ve stejné bryndě, jako kdyby z nich někdo mámil souhlas s letní dovolenou ve slušně vybavených bungalovech na italské Riviéře, ale zároveň jim neřekl, že tam pojede i jejich tchyně nebo bývalá manželka s novou rodinou. Což je právě "o těch lidech".

Nikdo by se nemohl divit, kdyby kvůli této nejistotě poslali členové ČSSD upečenou koalici k šípku. Jména ministrů jsou důležitější než vládní program. Přesto Babiš raději riskuje a tají, koho do kabinetu nominuje.

Důvodem může být třeba nepěkný personální handl s Hradem a s komunisty. A premiér nám ho pro jistotu dávkuje po kapkách, aby nevyvolal zemětřesení. Postupně jsme se už dozvěděli, že politika přestala těšit ministra spravedlnosti Roberta Pelikána i šéfa diplomacie Martina Stropnického. Včera naznačil úmysl nebýt v příští vládě také ministr dopravy Dan Ťok. A zároveň se začala stahovat mračna nad šéfkou resortu obrany Karlou Šlechtovou, když se vynořily zvěsti o jejím údajném utrácení za VIP salonky při cestách letadlem a začal se pitvat úlet s fotografií na jejím Facebooku, na němž zvěčnila svého pejska na hrobu neznámého vojína.

U každého z této čtveřice se najdou prohřešky proti Babišovu zaklínadlu svorně makajícího týmu. Ať už jde o tendr na mýtný systém nebo "předčasné" uvítání amerického náletu na Sýrii. Zajímavější však je, že všichni čtyři ještě v zimě hrozili odchodem v případě vlády ANO s okamurovci. Házení flinty do žita teď, když má hnutí vládnout s ČSSD, zavání nátlakem shora.