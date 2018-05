Sociální demokracie za posledních dvacet let neprožívala tak napínavé hlasování, jaké ji čeká v následujících čtyřech týdnech. Strana se bude v referendu mezi 21. květnem a 14. červnem rozhodovat, zda půjde do vlády s hnutím ANO a s podporou komunistů. Z rozsáhlé ankety HN plyne, že názor na premiéra, kterého policie podezírá z podvodu, půlí ČSSD na dvě zhruba stejně velké poloviny. Do posledních odevzdaných hlasů tak nebude jasné, zda Česko více než půl roku od voleb povede vláda s důvěrou.

Podle výsledku ankety mezi desítkami zástupců strany mírně převažují členové, kteří v referendu nepodpoří společný kabinet ANO a ČSSD. Čtyřicet dva sociálních demokratů hodlá v referendu hlasovat proti vládě, pětatřicet naopak pro spolupráci s Babišem. Nejčastěji proto, že chtějí ukončit dlouhé vyjednávání.

Referenda se může účastnit až 17 683 členů ČSSD, aby bylo platné, je třeba minimálně 25procentní účast.

