Tento týden měla členka představenstva pražské burzy a šéfka Centrálního depozitáře cenných papírů Helena Čacká nabitý. Burza spustila nový trh určený malým a středním podnikům Start. O první emise na něm se zajímaly tři firmy, akcie dohromady asi za 50 milionů korun nakonec upsaly dvě − dodavatel náplní do 3D tiskáren Fillamentum a výrobce pracovních a outdoorových bot Prabos.

"Obchody uzavřené na Startu budeme vypořádávat. Není to sice zatím významný díl fungování burzy, ale je důležitý. Malé a střední firmy mohou mít problémy s financováním svého rozvoje. Já jsem se svého času snažila pomoct s financováním kamarádovi, který zakládal léčebné ajurvédské centrum, a nebylo to vůbec snadné," říká Čacká, která je dřívější laureátkou ankety Hospodářských novin TOP ženy Česka.

Aktuálně centrální depozitáře po celé Evropě pracují na znovuzískání svých licencí, EU vydala jednotné podmínky pro všechny tyto úřady. "Pro podání žádosti byl termín září loňského roku. Jakmile regulátor, Česká národní banka, řekne, že je vše v pořádku, začne běžet šestiměsíční lhůta pro přidělení licence na další fungování," popisuje Čacká.

Práci, která se na první pohled zdá jako šedá úředničina, tato dáma rozhodně nebere jako nudnou. "Baví mě vymýšlet různá zlepšení. Zatím vypořádáváme obchody pouze v korunách, ale chtěli bychom nabídnout i v eurech. A další hezká věc − snažíme se minimalizovat nutnost papírových dokumentů. S každým emitentem se uzavírá spousta smluvní dokumentace. Papíry se měří na metry šanonů," upozorňuje dáma, která se ke své současné práci dostala zajímavou oklikou.

Seriál HN Do nového ročníku ankety TOP ŽENY ČESKA můžete kandidátky nominovat na stránce www.topzenyceska.cz.

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Nastoupila do Akademie věd. Zkoumala použití plastických hmot. Ale přišla revoluce a Akademie věd byla toho času v útlumu. "Po revoluci se činnost akademie téměř zastavila. A tehdy jsem v novinách našla nabídku na rekvalifikační kurzy na finanční trhy a burzu. Když jsem je absolvovala, dostala jsem nabídku pracovat pro burzu," vzpomíná někdejší vědkyně. "Člověk měl pocit, že drží volant. O čem se mluvilo, to se v tom oboru tehdy rychle stalo. Věda je v tomto naopak zdlouhavá," vysvětluje Čacká, co ji k nové kariéře přilákalo. Sama přitom nejraději investuje do nemovitostí, akcie ji příliš nelákají.

Nedávno si rozšířila svůj byt v Praze na dvě patra. Když sedí ve své kanceláři v Burzovním paláci, za sebou má velkoformátové fotky z různých akcí a festivalů klasické hudby. Ta je její vášní a s ní je spojena i investice, o které když vypráví, tak jí úplně září oči. "V bytě jsem si udělala místo na pracovnu a předtím jsem měla sen. O červeném pianu. Seznámila jsem se se Zuzanou Ceralovou Petrofovou, říkala jsem jí o tom snu a loni v létě mi od ní přišel e-mail: Budeme stříkat křídlo na červeno, nechcete taky udělat to červené piano? A tak se stalo."

Kromě vlastního hraní je Čacká také mecenáškou Nadačního fondu Magdaleny Kožené. "24. května bude po celé zemi série venkovních koncertů základních uměleckých škol, v tom se tak trochu angažuji. A pak máme s kamarádkou ještě takový menší festiválek na Šumavě," přibližuje Čacká své napojení na svět hudby.