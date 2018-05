Daniela Pešková (44)

◼ Členka představenstva České spořitelny zodpovědná za retailové bankovnictví. Je jedinou ženou v nejvyšším vedení velkých českých bank. Ve spořitelně pracuje od roku 2007, předtím zastávala v několika bankách manažerské pozice.

◼ Ví se o ní, že se bojí létat a s věkem se to prý nezlepšuje. "Naopak. Čím jsem starší, tím je ten iracionální strach větší. A zajímavé je, že se víc bojím sama než s rodinou. Mělo by to být naopak. Že když jsem sama, nemusím se strachovat o svoje blízké. Asi to bude tím, že když letím s dětmi a letadlo se třeba dostane do turbulencí, nesmím panikařit, ale musím je uklidňovat a tvářit se, že je všechno v pořádku. Když letím jen s manželem, můžu si paniku pořádně užít."

◼ Jednou z věcí, které ji rozčilují, je politika. Na otázku, zda se Česká spořitelna připravuje na to, že by Česko mohlo vystoupit z EU, odpověděla: "Diskutujeme různé scénáře, hlavně týkající se eura. Není to každodenní agenda, ale každý rok dělá představenstvo strategický výhled na další roky. A samozřejmě se vždy bavíme o tom, zda se v porovnání s předešlým rokem naše prognózy setkaly s úspěchem, nebo naopak. Do toho patří i brexit nebo to, že by EU případně opustilo i Česko."

◼ Daniela Pešková je vdaná a má tři děti.