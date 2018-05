V uplynulých letech matkám či otcům na rodičovské dovolené přicházelo od státu nejvýše 11 500 korun měsíčně. Od ledna už ale může být částka vyšší, čímž se čerpání rodičovského příspěvku zrychlí. Dříve bylo možné peníze vybrat nejdříve do dvou let věku dítěte, dnes to jde už za půl roku.

Novinku zatím využilo 14 648 rodičů. "Nejčastěji tito rodiče pobírají rodičovský příspěvek ve výši od 11 501 do 14 999 korun," říká Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce, který příspěvek rodičům, většinou matkám, vyplácí. Muži podle dat Úřadu práce pobírají rodičovský příspěvek v 1,86 procenta případů. Celková výše příspěvku, která je pro všechny stejná, zůstala na 220 tisících. Vznikající koalice ANO a ČSSD slibuje, že sumu zvýší na 300 tisíc.

Rodičů, kteří peníze vyčerpají nejrychleji, jak to nově jde, tedy během půl roku, bylo v prvních čtyřech měsících roku celkem 23, upřesňuje mluvčí Beránková.

Změnu v pravidlech prosadila minulá vláda, konkrétně ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD). Rodičům chtěla dát větší flexibilitu při rozhodování o tom, kdy se vrátí do zaměstnání.

Rychlejší čerpání dávky bylo jedním z opatření, která vymyslela ministerská komise pro rodinnou politiku. Její členkou byla i ekonomka z institutu CERGE-EI Klára Kalíšková. To, že se zatím pro zrychlené čerpání rozhodlo téměř 15 tisíc rodičů z celkového počtu asi 280 tisíc, ji příjemně překvapilo. "Za takto krátkou dobu bych čekala menší reakci," říká Kalíšková a zdůrazňuje, že rychlejší čerpání je navázáno na vyšší předchozí příjmy, a nedosáhne na něj tedy každý.

"Novinka má být signálem pro ženy s vyššími příjmy, že mohou jít na velmi krátkou rodičovskou a v rodině nedojde k finančnímu propadu," vysvětluje ekonomka.

Martina Čulíková z Prahy je momentálně doma s tříměsíční dcerou. Až jí skončí mateřská, ráda by se na částečný úvazek vrátila k práci a rodičovský příspěvek vyčerpala během jednoho roku. "Je super, že budu mít mnohem vyšší měsíční dávky než u první dcery. Z toho se hned líp tvoří nějaká rezerva, není pak potřeba obracet každou korunu," pochvaluje si Čulíková.

Marksová chtěla také zrušit pravidlo, že matka či otec ztrácejí nárok na rodičovský příspěvek, pokud dávají dítě mladší dvou let do školky či jeslí na víc než 46 hodin měsíčně. Návrh ale neprošel.

O to důležitější podle Kalíškové je, že bylo schváleno alespoň pružnější čerpání. "Pro ženy, které nechtějí na dlouho přerušit kariéru, je 46 hodin měsíčně velmi omezujících. Teď mohou jít cestou velmi krátké rodičovské dovolené," vysvětluje ekonomka s tím, že po vyčerpání rodičovského příspěvku už žádná omezení nejsou. Kalíšková ale dodává, že podmínka stále překáží ženám, které braly méně, ale také by chtěly začít pracovat dřív.

Větší pružnost ve vyplácení dávky ale může v praxi narazit. "Změny naráží nejenom na nedostatečné kapacity předškolních zařízení, ale i na nedostatečnou nabídku flexibilních úvazků," dodává Kalíšková.