Pražská burza v úterý odstartovala novou etapu českého kapitálového trhu. Poprvé od svého obnovení po roce 1989 se otevřela i menším firmám. Ty zde nyní mohou získávat finance pro svůj rozvoj. Dosud byly závislé jen na bankovních úvěrech či složitém shánění peněz od soukromých investorů.

Nový burzovní trh Start je určen společnostem s ročními tržbami od desítek milionů korun. Do úterka se na burze obchodovaly jen akcie podniků s miliardovými obraty jako ČEZ či Komerční banka. Praha však v přístupu k malým firmám pouze dohání jiné země, kde podobné akciové trhy již existují.

"Je to do značné míry ekonomický experiment. Mnoho lidí tomu asi vůbec nevěřilo a někteří pouze minimálně. Myslím si ale, že dnešek jim všem otevřel oči," řekl na závěr prvního obchodního dne na trhu Start Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Související Fotogalerie Burza ocenila dvě menší firmy na celkem půl miliardy

Obchodovat se bude na novém trhu čtyřikrát ročně. Určený je pro investory, kteří mohou utratit nejméně 500 tisíc korun. Nakupovat a prodávat akcie smějí ale pouze přes člena burzy − velké domácí banky a makléřské firmy.

Z úvodní trojice firem, které si přišly na burzu pro kapitál, uspěly pouze dvě: dodavatel náplní do 3D tiskáren Fillamentum a výrobce pracovních a outdoorových bot Prabos. Během primárního úpisu získaly obě firmy dohromady přes 50 milionů korun. Jejich hodnotu burza ocenila asi na půl miliardy.

Tři firmy na trhu Start Burza cenných papírů Praha, na které bylo dosud možné obchodovat jen s akciemi firem s miliardovými obraty, spustila trh pro menší společnosti s ročními tržbami od desítek milionů korun.

Fillamentum

Výrobce polymerových strunových náplní do 3D tiskáren chce díky čerstvému kapitálu rozšířit výrobu v závodě v Hulíně na Zlínsku a vybudovat vlastní závod v USA. Spojené státy tvoří pro Fillamentum jeden z nejrychleji rostoucích trhů. Spotřební materiál pro 3D tisk je nyní hlavní aktivitou firmy, která také vyrábí plastové obaly a díly pro automobilky.

◼ Fillamentum na trhu Start prodalo 28 800 akcií po 825 korunách za kus. Celkem jde o 22procentní podíl ve firmě, jejíž tržní hodnotu veřejná nabídka akcií stanovila na asi 100 milionů korun.

Prabos

Výrobce pracovní a outdoorové obuvi ze Slavičína, obce mezi Vizovicemi a slovenskou hranicí, byl založen už v roce 1860. Firma chce peníze od investorů využít k umoření části úvěrů z minulosti a investovat do výrobní linky u města Dněpr na východě Ukrajiny.

◼ Investoři koupili 55 625 akcií při ceně 400 korun za kus, což představuje pětiprocentní podíl obuvnické firmy. Trh tak ohodnotil podnik na zhruba 400 milionů korun.

Primoco UAV

Firma z pražského Radotína vyvíjí a vyrábí bezpilotní letadla určená ke kontrole hranic či ropovodů. Zatím dodala své stroje do Iráku a Malajsie. Firma také svá letadla, včetně pozemního personálu, pronajímá klientům jako službu. Mezi zákazníky patří třeba lesnické společnosti na severu Evropy a energetické firmy v Rusku.

◼ Společnost měla v úmyslu za 15 procent svých akcií získat až 200 milionů korun.

Celkově ale dostala nabídky pouze na 36 000 akcií, a nedosáhla tudíž v tomto upisovacím období minimální výše nabízených akcií, kterou si stanovila. Firma bude svůj další rozvoj financovat z vlastních zdrojů a prostředků současných akcionářů. Ti nevylučují, že by se s Primocem na burzu Start mohli v budoucnosti vrátit.

Pražská firma Primoco UAV, která vyrábí bezpilotní letadla vhodná například pro kontrolu hranic či ropovodů, získala nabídky jen na malé množství akcií. Vstup na burzu proto zatím odložila.

Koblic přesto považuje rozjezd Startu za vydařený. "Naplnila se má pozitivní i některá negativní očekávání. Patří k nim nadšení lidí, kteří jsou přesvědčení, že jde o správný krok pro náš kapitálový trh," uvedl pro HN. Za negativní považuje, že někteří členové burzy nedokázali svým klientům-investorům včas zajistit účast na úterní aukci.

Největší zájem investorů vyvolala společnost Fillamentum z Hulína. Podařilo se jí prodat všech připravených 28 800 akcií při ceně 825 korun za kus. Noví akcionáři získali celkem pětinový podíl a stanovili tržní hodnotu firmy zhruba na 105 milionů korun.

"Jsem nadšená, že se nám povedlo dostat se až sem. Je to důležité nejen pro nás, ale pro celou burzu Start a všechny firmy, které budou na trh vstupovat v dalších kolech," uvedla Martina Vítková, jejíž investiční společnost NWT Holding vlastní většinu akcií Fillamenta. Podnik chce nový kapitál použít také pro stavbu továrny v USA a rozšíření českého závodu.

Vítková vybudovala NWT Holding, který má dnes obrat miliardu korun, se svým manželem Davidem. Dostala se tak mezi 25 nejúspěšnějších žen českého byznysu v loňském žebříčku HN TOP ženy Česka.

Prabos získal od investorů přes 22 milionů korun výměnou za pět procent akcií s cenou 400 korun za kus. Zbylý desetiprocentní podíl, který se v úterý nepodařilo prodat, chystají majitelé nabídnout již 25. června, kdy se chystá druhý obchodní den trhu Start. Současná tržní hodnota firmy ze Slavičína činí zhruba 400 milionů korun.

"Rodilo se to v bolestech, ale dnes jsem přesvědčený, že v červnu nebo na podzim nebudeme mít problém zbytek emise prodat," řekl spolumajitel společnosti Prabos Jaroslav Palát.

Firma chce část nového kapitálu investovat do továrny na Ukrajině, zavedení automatizace v Česku a umoření části svých úvěrů.

Jedním z nových akcionářů Fillamenta a Prabosu se stal Ondřej Tomek, zakladatel internetového portálu Centrum.cz, který i díky burzovním obchodům v USA patří mezi 30 nejbohatších Čechů. Podle loňského žebříčku časopisu Forbes činí hodnota jeho majetku zhruba sedm miliard korun.

Na nákup akcií přes trh Start si Tomek připravil celkem 100 milionů korun. Zatím ovšem utratil jen část z této sumy. Získal zhruba pětinu z nabízených akcií Fillamenta a 15 procent z upsaných akcií Prabosu.

"Zvítězily emise, které měly dobrý příběh, rozumnou valuaci a byly investorsky atraktivní," řekl Tomek HN.

Primocu, které chtělo na burze získat 200 milionů korun pro výstavbu nové továrny s letištěm, se podařilo upsat akcie jenom zhruba za 10 milionů korun.

"Znamená to pro nás pouze zdržení naší expanze asi o dva roky. Musíme novou výrobní linku financovat z vlastních zdrojů," uvedl Gabriel Fülöpp, soukromý investor, který do Primoca vložil desítky milionů korun za více než 30procentní podíl. Podobně to vidí spolumajitel a ředitel Primoca Ladislav Semetkovský.

"Pro nás to není konec, budeme jednoduše fungovat s menší kapacitou, než jsme plánovali. Poptávka bude převyšovat naše výrobní možnosti, protože nyní máme kapacity vyprodané na rok a půl dopředu," dodal.

Ještě letos by se na burzu Start mohly dostat akcie několika dalších firem. V červnu to má být například provozovatel sdílených kanceláří Hub Ventures, jenž se na úterní burzovní aukci nestihl připravit.

Související Fotogalerie Burza ocenila dvě menší firmy na celkem půl miliardy