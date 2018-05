Kůrovcová kalamita, kterou ministr životního prostředí Richard Brabec označil za největší od dob Marie Terezie, přiměla vládu spustit rozsáhlou záchrannou akci. Chystaná Operace kůrovec počítá nejen se zapojením ostatních resortů, například ministerstva dopravy, ale také se zajištěním tisíců lesních dělníků zejména z východní Evropy.

Během letošního roku je třeba vytěžit z českých lesů kolem šesti milionů krychlových metrů napadeného dřeva a také je z místa těžby odvézt a zpracovat. Jinak hrozí, že se pohroma bude dále šířit a s ní i zlikvidované lesní plochy. "Lesy ČR musí říct, kolik lidí potřebují na to, aby začaly urychleně likvidovat dříví. Musíme ho prodat, možná skladovat, ale primární je, kde na to vzít lidi," uvedl pre­miér v demisi Andrej Babiš po včerejší schůzce s ministry zemědělství a životního prostředí.

Podle vládních odhadů je pro zdárný boj s kůrovcem potřeba přivést do země až čtyři tisíce lesních dělníků. "Je třeba zahájit zrychlené řízení, abychom sem dostali pracovníky z Ukrajiny a jiných zemí," řekl ministr zemědělství Jiří Milek. Jen společnosti Lesy České republiky chybí dva tisíce lidí, další postrádají firmy, které si státní podnik na těžbu najímá. Jenomže lidé chybí v lesním hospodářství dlouhodobě − i kvůli nízkému ohodnocení náročné práce. Průměrné mzdy se tady pohybují i více než 10 tisíc pod celostátním průměrem. Navíc lidé chybí i v dalších odvětvích, podle Hospodářské komory je to 300 tisíc pracovníků.

6 milionů Letos je třeba v Česku vytěžit přibližně šest milionů krychlových metrů dřeva napadeného kůrovcem.

Komora proto uvádí, že je málo reálné, aby se nyní podařilo vládě do Česka přivést zmiňované tisíce lidí. "Trvá třeba i rok, než firmou vytipovaný pracovník z Ukrajiny reál­ně nastoupí, kvůli papírování na straně českých úřadů. V Polsku to trvá asi 14 dní," uvedl mluvčí komory Miroslav Diro. Pro lesní práce je navíc zapotřebí, aby pracovník měl alespoň základní odbornost, jde často o rizikové povolání, například s motorovou pilou. "Opakovaně mluvíme o tom, že bychom se nebránili zahraničním dělníkům, ale chtěli bychom, aby měli osvědčení na odborné práce," uvedla předsedkyně lesních odborů Jaroslava Nestěrová.

Vytěžením dřeva ale problém vyřešen není. Je potřeba ho urychleně odvézt ke zpracování. "Pokud kmeny zůstanou v blízkosti lesa, brouk dokončí vývoj a vrací se do lesa," říká lesní analytik Aleš Erber. Podle něj musí vláda kromě zvýšené těžby zajistit také plynulou dopravu pokácených stromů. "Nákladní vlaky by měly mít přednostní odbavení, náklaďáky se dřevem by měly mít povolení jezdit i o víkendu." Babiš už oznámil, že do jednání zapojí i další resorty, které se mohou na likvidaci kalamity podílet: "Společnost ČD Cargo musí udělat zázemí, zapojí se i Asociace krajů kvůli skladování dřeva."

Nucené zpracování dřeva připraví stát o miliardy korun, přesnou sumu ale zatím nelze vyčíslit. Zvýšená těžba stlačila ceny dřeva. Některé firmy, které vyhrály v tendru právo těžby, loni kvůli tomu odstoupily od smlouvy. Ministr zemědělství potvrdil, že letos bude stát prodávat až milion kubíků za sníženou cenu. Babiš proto hledá další řešení, jak zajistit odbyt. Zmiňoval například Čínu, uvedl také, že chce zahájit jednání s ČEZ. "Pokud bychom dospěli k názoru, že je potřeba dřevo spálit, je to také jedna z alternativ."

Uvedl také, že stát při boji s kůrovcem zaspal. A ukázal na státní Lesy ČR, které hospodaří na polovině českých lesů a které nedokázaly dostatečně reagovat na šířící se ohniska kůrovce, která vznikají už od roku 2015. "Pro mě je to selhání firmy a selhání našich předchůdců. Opatření měla přijít podstatně dříve," řekl Babiš. Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) se proti takovému tvrzení ohradil s tím, že za jeho vedení se dělalo proti kůrovci maximum. "Instalovalo se více lapačů, personálně posiloval státní podnik Lesy ČR," řekl Jurečka.

Stát už loni v srpnu poslal do Lesů ČR Českou inspekci životního prostředí. "Nález potvrzuje, že se to rozjelo pozdě," řekl ministr Brabec. Liknavý postup stál místo ředitele Lesů. Ministr Milek minulý týden odvolal Daniela Szóráda s tím, že důvodem je rozšíření kůrovce v posledních letech. V letech 2008 až 2010 stačilo na potlačení kůrovce těžit 250 až 300 tisíc kubíků napadeného dřeva. Loni už těžba stoupla na pět a půl milionu kubíků, třetinu celkové těžby dřeva v Česku.