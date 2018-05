Devadesátiletý most

◼ 1928

Most byl otevřen k 10. výročí vzniku Československé republiky, nahradil předchozí dřevěnou stavbu. Dlouhý je 780 metrů. Vyprojektoval jej architekt Pavel Janák ve stylu označovaném jako avantgardní funkcionalismus či kubismus.

◼ 2004

Technická správa komunikací začala chystat rekonstrukci, změnil se kvůli tomu územní plán. Ministerstvo kultury odmítlo návrh na prohlášení kulturní památkou s tím, že převažuje dopravní význam a rekonstrukce by porušila původní podobu.

◼ 2013

Rada města rozhodla, že se postaví nový most, o pět metrů širší, a odsouhlasila cenu 1,9 miliardy korun. Vypsala i výběrové řízení, ale proběhlo jen první kolo, kdy se vybralo několik finalistů.

◼ 2016

Začalo nové řízení o prohlášení památkou, zastupitelstvo znovu rozhodlo o tom, že se má most opravit.

◼ 2018, leden

Technická správa na pokyn města most uzavřela, než se vyztuží oblouk, který je v kritickém stavu.

◼ 2018, duben

Rada rozhodla o zbourání mostu. Potvrdit ho má zastupitelstvo, které ale jednání odsouvá.