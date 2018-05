Zapomeňte na protesty, demonstranty nebo třeba odbojné hejtmany, kteří nechtějí platit statisícové výdaje za prezidentské cesty do regionů. Ničeho takového se nemusel prezident Miloš Zeman obávat, když včera vyrazil na třídenní návštěvu Moravskoslezského kraje. Nemusel se obávat, ani se ničeho takového nedočkal.

Však si také vybral k prvnímu výjezdu do krajů od loňského prosince region, ve kterém jej volilo vůbec nejvíce voličů v České republice.

"62 procent v tomto kraji je slušný výsledek," prohodil k hejtmanovi Ivo Vondrákovi z ANO, když mu při příjezdu do sídla kraje podával ruku. "A to jsou místa, kde jsem získal ještě víc hlasů," připomínal o chvíli později při setkání se zastupiteli a starosty obcí. "Teď se podívám do Jekartovic, kde bylo 76 procent, ve středu do Orlové a Karviné, kde bylo 75 procent, no a ve čtvrtek skončím ve Slezských Pavlovicích, kde bylo krásných 89 procent," chlubil se Zeman.

V samotných Jekartovicích na něj čekal velký zástup místních, z nichž všichni volili právě Zemana. Alespoň tedy na dotaz HN, jestli někdo volil jeho protivníka, nikdo nereagoval. "Naším prezidentem je Miloš Zeman, už se na něj moc těšíme," avizoval jeden z přítomných.

Když Zemanova limuzína přijela až k pódiu a on davu přihlížejících pokynul, začal nejdříve ze všeho odkazem na volební výsledek.

"Já jsem sem přijel poděkovat. Nejsem skromný, nejsem pokorný, ale dneska s vámi budu skromný a budu pokorný. Poděkuji vám za 76 procent hlasů, které jsem dostal v druhém kole prezidentské volby," prohlásil Zeman a slíbil, že bude tiše naslouchat a reagovat na dotazy.

Průběh setkání vypadal stejně jako mnohá jiná setkání před lednovými prezidentskými volbami. Střídavě se vyjadřoval k domácímu i zahraničnímu dění a nešetřil přitom ani ostřejšími výrazy, což se publiku zvláště líbilo. Během necelé hodiny odmítl přijetí eura, postěžoval si na kvalitu piva v některých pivovarech, zopakoval, že se nikdy nesejde se zástupci kosovských Albánců, protože jsou prý financováni z obchodu s drogami.

A kritizoval také soudce za některé jejich rozsudky. "Když soudce jmenuji, vždycky jim říkám, že bych jim dal 30 tisíc, a ne 70 tisíc, které mají," stěžoval si a od početného publika se dočkal potlesku. Kromě některých rozsudků se mu nelíbí ani pomalé rozhodování, takže upozornil, že za měsíc se sejde s předsedy tří nejvyšších soudů v zemi.

Moderátor setkání sice hned na začátku upozorňoval, že prostor budou mít případně i lidé s kritickými názory, ovšem žádný takový názor nezazněl. Naopak někteří lidé prezidenta chválili, přáli mu všechno dobré nebo mu svými otázkami spíše nahrávali. "Co budete dělat s novináři, kteří o vás stále lžou? Jak se proti těmto lžím budete bránit?" ptal se jeden z místních. "Můj přítel Pavel Dostál říkal, že s domovnicí se nediskutuje. Na druhé straně mám někdy pocit, že pár facek, dobře umístěných, by také bylo na správném místě," odpovídal Zeman. A opět se dočkal potlesku.

Lidé při odchodu působili spokojeně a setkání si pochvalovali. "On rozumí nám, obyčejným lidem, je lidový, samozřejmě jsem ho volil," svěřoval se důchodce, který se představil jako Josef. Stejně odpovídali všichni další starousedlíci. Proč právě jejich vesnice patří k těm, kde Zeman získal vůbec nejvíce v zemi, nedokázali vysvětlit, někteří viděli důvod v tom, že Zeman obec navštívil jako předseda vlády v 90. letech.

Zemanovi se tak nadále osvědčují výjezdy do krajů, které nepochybně přispěly k jeho znovuzvolení prezidentem a v minulosti i premiérem. "S autobusem Zemák jsem tady v kraji dělal volební kampaň už v roce 1996 a poté 1998, takže není vesnice, kterou bych neznal, nehledě na města," upozorňoval prezident. A stěžoval si na jediné − že na rozdíl od premiéra Andreje Babiše nemůže rozdávat "plnými hrstmi dotace na různé investice".