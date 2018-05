Každé třetí vypité pivo na světě vyrobí některá z firem ze skupiny Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Koncern je s tržbami, které v přepočtu přesahují bilion korun, jasnou jedničkou globálního pivního trhu. Má za sebou první celý rok po fúzi s do té doby dvojkou SABMiller. Témata, která tento gigant řeší, jsou logicky klíčová pro celé odvětví.

HN nedávno navštívily centrálu společnosti v belgické Lovani. Právě Belgie je přitom pro AB InBev zásadní zemí. Zdejší pivní kultura je považována za velmi vyspělou, řada inovací se rodí právě tady. AB InBev u své centrály v blízkosti svého tradičního pivovaru Stella Artois provozuje Globální inovační a technologické centrum GITEC.

"Pracuje v něm přes sto lidí více než 20 národností a jeho součástí je i malý výzkumný pivovar, kde se dělá na vývoji produktů," popisuje ředitelka GITEC Isabelle Seunierová. Z poslední doby jde například o vývoj nových typů kvasnic použitelných pro piva, která dozrávají v lahvích. Koncept "pivního šampaňského" v AB InBev dotáhli téměř k dokonalosti − některé lahve dozrávají ve sklepích v nedalekém francouzském vinařském regionu Champagne. Další ukázkou je nealkoholický nápoj ze sladových zrn použitých při výrobě piva, které dříve byly odpadem nebo krmnou směsí pro dobytek.

56 mld. USD (v přepočtu 1,2 bilionu korun) utržila loni společnost AB InBev. Šlo o meziroční nárůst o pět procent. Firma vykázala čistý zisk devět miliard dolarů. Pracuje pro ni přes 200 tisíc zaměstnanců. 7 značek z top 10 nejznámějších piv světa podle analýzy společnosti Brandz je součástí mateřského koncernu AB InBev. Jde o piva Budweiser, Bud Light, Stella Artois, Skol, Corona, Brahma a Aguila.

Podle Diega Belbussiho, který je v AB InBev viceprezidentem marketingu pro Evropu, není teď pro firmu hlavním tématem souboj o pivaře s přímými konkurenty. Snahou je, aby bylo pivo vnímáno jako nápoj pro každou příležitost. Rozšiřuje se tak nabídka co do typů, stupňovitosti, příchutí a podobně. "Musíme mít piva pro ženy, nízkoalkoholická piva, budovat kategorii do šířky. Konkurencí jsou pro nás všechny jiné nápoje. Klidně káva nebo voda," popisuje Belbussi.

I proto směřují investice do vývoje nealkoholických piv nebo piv s nízkým obsahem alkoholu. Zásadní strategií a závazkem AB InBev do roku 2025 je mít přes pětinu tržeb z nápojů, v nichž je méně než 3,5 procenta alkoholu. Nyní tento podíl počítá v jednotkách procent. Pro srovnání, klasická česká "desítka" mívá kolem čtyř procent alkoholu.

Mít dohled nad minipivovary

Další výzvou pro velké pivovarnické skupiny, jako jsou AB InBev, Heineken, Carlsberg či Molson Coors, je boom minipivovarů, které nabízejí právě onu tolik kýženou pestrost mnohem rychleji než velké kolosy. AB InBev na to zareagoval tak, že se sám stal součástí tohoto trendu a v roce 2015 založil dceřinou společnost ZX Ventures, která do už existujících takzvaných řemeslných pivovarů investuje. Dnes jich má už deset a další mají přibývat. Nejznámějším z nich je zřejmě londýnský Camden Town Brewery.

Spotřeba piva ovšem roste spíše v rozvíjejících se trzích Latinské Ameriky, Asie či Afriky. V USA nebo v Evropě pivovary bojují s dlouhodobým poklesem spotřeby, kterou se snaží vyvažovat důrazem na "prémiovější", tedy dražší piva. Češi například − jako národ, který stále pije nejvíc piva na hlavu − podle nedávno publikovaných statistik Českého svazu pivovarů a sladoven loni v průměru vypili 138 litrů piva, což je ale o deset půllitrů méně než v roce 2016.

Související Video Na návštěvě v sídle největší pivovarnické firmy světa. Belgický pivní trh udává trendy

Na vyspělých trzích hráči, kteří se pohybují v "alkobyznysu", čelí také stále přísnější regulaci. Ta se týká velmi silně mimo jiné i reklamy. "Například ve Francii nemůžete ve spojení s produktem v reklamě ukázat lidi, další omezení se chystají na celoevropské úrovni," poznamenává Belbussi.

Marketingoví manažeři proto vymýšlejí, jak jinak značky zviditelnit. Jedna ze značek AB InBev, nejprodávanější belgické pivo Jupiler, tak například před blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale (AB InBev je jeho sponzorem) rozjela částečně virální kampaň. Na jejím konci bylo dočasné přejmenování Jupileru na Belgium, tedy Belgii.

Léta spojování

Skupina AB InBev rostla v posledních letech postupnou akvizicí pivovarů se zaměřením na různé kouty světa právě i proto, že vyspělé trhy už nebyly tolik atraktivní. V roce 2004 se spojily belgická pivovarnická skupina Interbrew a brazilská Ambew, vznikl tak InBev. Další čtyři roky nato InBev fúzoval s americkým koncernem Anheuser-Busch. Další akvizicí byl v roce 2013 nákup mexické Grupo Modelo. A v roce 2016 zmíněné spojení AB InBev se SABMiller.

Posledním přírůstkem získal AB InBev dosah především na africké trhy. Podmínkou spojení danou Evropskou komisí ale bylo zbavení se některých pivovarů a značek v Evropě včetně Plzeňského Prazdroje. Aby nehrozilo to, že nový superlídr pivního trhu na něm bude mít dominantní postavení. Prazdroj byl následně ovládnut japonským pivovarem Asahi.

Stále jedinou českou značkou z více než 500 značek v portfoliu AB InBev tak zůstává v roce 2014 přikoupený Pivovar Samson.

České pivo má v Belgii výborný zvuk. Mnoho zdejších pivovarů včetně třeba právě Stelly Artois používá ve výrobě piva chmel z Česka, nejčastěji žateckou odrůdu Saaz.

Belgická a česká pivní vzájemnost pak funguje i opačně. Mnoho belgických speciálů je populárních v Česku. V Praze už jsou belgická piva na čepu v několika podnicích, například v restauraci Bruxx či v pivním baru Gulden Draak. Další podobná pivnice se chystá pod patronací pivovaru Bosteels.

Související Video Jak v Belgii čepují Stellu. Pivo ze sudu do sklenice v devíti krocích