Na hranicích mezi maličkou Gazou a ne zase o tolik větším Státem Izrael zahynuly toto pondělí další desítky lidí. Masakr si můžeme ošklivit, můžeme ho i odsuzovat, ale těžko se mu můžeme divit. Bylo by přímo zázrakem, kdyby se zejména v tyhle dny mezi Palestinci a Izraelci něco smutného nestalo. V oblasti strategického Blízkého východu vyteklo v dějinách naneštěstí již moře krve a chladně realisticky vzato ještě bohužel nejspíše další oceán vyteče. Pondělní události k výročí dne vyhlášení Izraele (pro Palestince je to "Nakba" čili smutek a exil) byly vlastně jen takovou "malou" epizodou. Inkriminovaný region totiž beze zbytku dokládá to nejhorší z lidí a současně bohužel moudrost Platónova postřehu, že jedině mrtví se dožijí konců válek.

K takřka nepřetržitému ozbrojenému konfliktu zde v různých polohách dochází po desetiletí a ve složitou historií notně opředeném prostředí nelze s klidným svědomím prohlašovat, že ti nebo oni mají jednoznačně pravdu. Maximálně se dá fandit jako při kopané, když podporujeme svůj milovaný tým.

Epicentrem regionální výbušnosti se po druhé světové válce staly spory kolem vyhlášení a existence nezávislého Izraele. Světodějný počin navazoval na teorie Theodora Herzla a moderní sionismus jako takový, předcházely mu koncentrační tábory a (dodnes propagandisticky využívaný) pokus o "konečné řešení".

Stejně tak intrikánské hry hlavních vítězných mocností. V jejich důsledku se o přežití mladičkého státu lvím podílem zasadilo Československo, jež sdílelo Stalinův názor, že by (radikálně) levicoví, antikolonialističtí Židé mohli řádně geopoliticky "zatopit" Británii a stát se trojským koněm Sovětského svazu poblíž Suezu či přebohatých ropných polí.

O obdobnou geopolitiku jde pořád. Po konci studené války se krátce blouznilo o trvalém blízkovýchodním míru, ale kde je tomu dnes konec. Donald Trump plní své předvolební sliby, takže Američany kdysi pragmaticky zvolený spojenec dostal ke kulatým narozeninám opulentní "dárky". Anulování jaderné, v podstatě mírové dohody mezi Washingtonem a Teheránem, jímž mimochodem USA hodily přes palubu Evropskou unii, nebo přesun americké ambasády do (vnitřně rozděleného) Jeruzaléma. Že by tím ovšem nějak přispěl ke světovému míru a růstu mezinárodního řádu, se říci nedá. Ve snaze vstoupit do dějin se přiblížil pochybnému odkazu George W. Bushe, neboť jenom důkladněji prohloubil − jestli se to ještě vůbec dá − tradiční štěpící linie. Případně (arabské) stereotypy, že Izrael je detašované území imperialistické stvůry, Spojených států.

Je jasné, že sedm válečných křížků na krku židovského státu, asi nejdemokratičtějšího zřízení v regionu, činí z jeho existence neoddiskutovatelný fakt. Ten je přitom formálně nepřijatelný pro řadu jeho nepřátel. Včetně hnutí Hamás, které kontroluje Gazu a s konkurenty bojuje o zdroje a mocenskou legitimitu. Obdobně jako někteří na druhé straně barikády z nesmrtelného střetu profituje…

Na začátku jsem citoval jednoho dávno mrtvého intelektuála, jedním dosud žijícím bych skončil. Izraelský spisovatel, esejista a profesor Ben Gurionovy univerzity Amos Oz řekl něco ve smyslu, že problém není v neporozumění mezi Izraelci a Palestinci, oni si rozumějí úplně a chtějí to samé, potíž je, že to chtějí na tom samém místě. A přes tohle, dodávám, nejede vlak.

