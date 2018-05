Piráti navrhli regulaci Airbnb a schytali z několika stran, že se prý chovají jako bolševici. Expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek na Twitteru napsal: "Regulovat! Zakázat! Potrestat! Zpoplatnit! Na vlastníky je třeba kleknout! Ne, tohle není Andrej Babiš ani KSČM. Tohle je návrh pirátské strany. Napadlo je to u pelmení." Inu, jako hejt je to docela povedené, ale jinak je to naprosto mimo. Takže je potřeba se pirátů zastat.

Předně: Pokud někdo požaduje regulaci, automaticky to neznamená, že je autoritář, nebo snad dokonce bolševik. Například dopravní předpisy jsou také svého druhu regulace a nikoho by asi nenapadlo tvrdit, že přikázaný směr jízdy, přednost zprava nebo zákaz zastavení na přechodu pro chodce jsou totalitními útoky na svobodu jedince. Každý příčetný člověk chápe, že jistá omezení libovůle ve výsledku zajišťují, abychom všichni přežili co nejdéle, a to pokud možno ve zdraví. Nejen na silnici, samozřejmě. V podstatě cokoli, co závažným způsobem zasahuje do veřejného prostoru, kde se střetávají práva a zájmy jednotlivců, musí nějaká pravidla mít, protože bez toho zkrátka není snesitelné fungování společnosti možné.

Platí to samozřejmě i pro byznys. Zasahovat do svobody podnikání je jistě ošidné a je to třeba vždy pečlivě vážit. Ale tam, kde jde jednoznačně o to, omezit negativní vedlejší dopady (externality) byznysu, jsou regulace v principu ospravedlnitelné. Nemůžete třeba někoho jen tak na hodinu vyhodit z práce, nemůžete z okna chemičky kolemjdoucímu vylít nepotřebný louh na hlavu. Že Airbnb negativní externality nemá? Ale ano, jen nejsou tak vidět. Podobně jako v případě těžkého průmyslu jsou externalitami emise škodlivých látek, v případě Airbnb jsou externalitami zvyšující se ceny nemovitostí, růst nájmů, obtěžování sousedů, ochuzování rozpočtů obcí a tak dále. A jestliže chápeme, že na kouřící komín patří filtr, proč bychom měli tvrdit, že nějaký "filtr" nepatří i na Airbnb? Smyslem regulace přece není ani v jednom z případů zlikvidovat byznys, ale zajistit, aby příliš nezhoršoval prostředí pro ty, kdo z něj přímo neprofitují.

Dalo by se samozřejmě namítnout, že Airbnb není tvrdý byznys, ale "sdílená ekonomika". Jenže to je lichá námitka. Platilo to snad před dvaceti lety, kdy si studenti na specializovaných serverech domlouvali výměny bytů v době letních prázdnin, aby nemuseli platit za hotely. Londýn za Madrid, Praha za Paříž. Týden, čtrnáct dní a dost. Nyní už Airbnb není žádné "sdílené ubytování", podobně jako Uber není žádná "spolujízda". Obojí je globální průmysl s gigantickým obratem. Jediný rozdíl je v tom, že zatímco Uber škodí jen původním taxikářům, Airbnb má dalekosáhlé důsledky pro životy milionů lidí. Pokud se o problému Airbnb tolik nemluví, je to jen důsledek toho, že není tak "fotogenický". Zkrátka lidé, kteří nemají ve velkých městech na bydlení, protože se z bytů staly fakticky hotelové pokoje, určitě nezablokují v malebné koloně magistrálu, jako to udělají taxikáři. Airbnb má jen mlčící oběti. Nic to ale samozřejmě nemění na tom, že pro regulaci Airbnb je z pohledu celé společnosti neskonale víc důvodů než pro regulaci Uberu.

Jde samozřejmě o míru regulace. Ta nikdy nesmí být pro skutečné sdílené ubytování likvidační. Musíme se proto důsledně bavit o tom, jak vysoké mají být poplatky do rozpočtů obcí, o tom, co se už bude považovat za podnikání a co ještě ne, o tom, kdy bude pro Airbnb byznys nutný souhlas ostatních vlastníků nemovitosti a kdy to nutné nebude, a tak dále. Evropská města nabízejí řadu řešení, která je možné rovnou převzít nebo se jimi nechat inspirovat. Ale pokud budeme dopředu regulaci Airbnb považovat za zlo na úrovni vyvlastňovacího dekretu, jako to předvedl v twitterové zkratce Miroslav Kalousek, nebude to nic jiného než ideologická slepota.

A tím se dostáváme zpět ke Kalouskově hejtu na piráty. Expředseda TOP 09 se snaží udělat z pirátů buď rovnou bolševiky, nebo jejich partaj vykreslit jako "ANO pro lidi, kteří umí zapnout počítač". Zkrátka jako bezhodnotovou partu. Na jednu stranu je pravda, že pirátský důraz na věcnost někdy nese hloupé plody (viz pojídání pelmení na ruské ambasádě) a piráti by si měli uvědomit, že kdo ztratí základní hodnotový kompas, může se snadno stát užitečným idiotem hodně nebezpečných sil. Ale na druhou stranu je hloupá i Kalouskova ideologická zaťatost ve stylu "jakékoli regulace Airbnb jsou bolševické zlo", protože brání věcnému řešení existujícího problému. Kalousek začal hejtem, takže si ho zaslouží taky: jeho zjednodušující ideologická politika je občas dutá jak pelmeň bez náplně. A soudě podle vývoje preferencí TOP 09 to voliči zjevně vnímají.

