Do banky si letos chodí půjčovat na bydlení méně lidí než před rokem, kdy prodeje hypoték trhaly všechny dosavadní rekordy. Bylo to kvůli obavám z růstu sazeb a dalším zpřísněním podmínek úvěrů na bydlení. Zájem o úvěry na koupi bytu či domu je ale i letos velmi silný.

Přitom ceny nemovitostí a úroky nadále rostou a získat peníze na pořízení nemovitosti je od loňského dubna těžší. Podle nejnovější statistiky Hypoindex společnosti Fincentrum si hypotéku letos za první čtyři měsíce sjednalo celkem 32 212 lidí, to je o 13 procent méně než loni.

Znát je to i na objemech nových úvěrů. Na hypotékách si Češi vzali 68,5 miliardy korun, tedy o 9,3 procenta méně než před rokem, kdy to bylo 75,5 miliardy korun.

Hypoindex za duben Kolik nových klientů ◼ Počet lidí, kteří podepsali ve čtvrtém měsíci letošního roku smlouvu na hypotéku, v meziměsíčním srovnání klesl o 1191 na 7896. Meziročně klesl počet smluv o 659. Objem nových hypoték ◼ Lidé uzavřeli hypotéky v celkové hodnotě 16,871 miliardy korun, to je o 2,376 miliardy korun méně než v březnu. Před rokem v dubnu si klienti sjednali hypotéky za 17,579 miliardy korun. Průměrná výše úvěru ◼ Průměrná výše hypotéky v dubnu stoupla na 2 136 643 korun. V březnu byla 2 118 087 korun. Před rokem v dubnu byla 2 054 856 korun. Poprvé průměrná hypotéka stoupla nad dva miliony korun v listopadu 2016. 2,51 procenta byla průměrná sazba hypoték v dubnu podle statistiky Hypoindex společnosti Fincentrum, která vychází ze skutečných hodnot u nově sjednaných smluv včetně refinancování. Před rokem byla 2,01 procenta.

Objem a počet nově sjednaných hypoték za letošní první čtyři měsíce jsou i tak druhé nejsilnější v dosavadní historii. Banky to potvrzují. "V tomto roce sice pozorujeme na trhu mírný pokles objemu nově sjednaných hypoték, ale zájem o hypotéky zůstává velmi vysoký," říká Pavel Zúbek, mluvčí Komerční banky.

Podle Libora Ostatka, šéfa makléřské společnosti Golem Finance, se už ale na trhu s určitým zpožděním projevilo zpřísnění pravidel pro hypotéky, které bankám od loňského dubna naordinovala ČNB. A také růst úroků. "Pro část lidí, zejména v Praze, se tím v kombinaci s růstem cen nemovitostí snížila dostupnost hypoték," tvrdí Ostatek. Podle Ondřeje Háka, ředitele úvěrových produktů Equa bank, bude ve druhé polovině letošního roku objem hypoték ve srovnání s loňskem spíše stagnovat, než aby nadále klesal.

"I když některé lidi brzdí od sjednání hypotéky omezení ČNB, cena nemovitostí roste a s ní i průměrná výše hypotéky. Jejich objem za celý letošní rok by se tím mohl blížit 220 až 225 miliardám korun," míní úvěrový specialista.

Loni banky na hypotékách rozpůjčovaly podle Hypoindexu skoro 226 miliard, podobně jako v rekordním roce 2016. Od konce roku 2016 přitom banky nesmí prodávat stoprocentní hypotéky a od dubna 2017 smí bez omezení prodávat úvěry do 80 procent hodnoty nemovitosti.

Poměrně optimisticky znějí pro zájemce o hypotéku i aktuální odhady na další vývoj hypotečních úroků. Podle Hypoindexu průměrná sazba z nových hypoték v dubnu vzrostla na 2,51 procenta z březnových 2,46 procenta. Pokračovalo tak pozvolné zdražování úvěrů na bydlení, které začalo koncem roku 2016. To byly sazby na historickém minimu 1,77 procenta.

Dosavadní růst sazeb může ale podle některých bankéřů zbrzdit, sazby můžou dokonce klesnout. "Koncem letošního roku by se průměrná sazba hypoték mohla pohybovat v rozmezí 2,4 až 2,75 procenta. Některé banky už přistoupily ke snížení úroků, cena peněz na mezibankovním trhu v posledních měsících klesla a velké banky, které vývoj úroků ovlivňují, můžou mít chuť zvýšit svůj tržní podíl v hypotékách," říká Hák.

Naznačenému vývoji podle Háka nahrává i to, že bankéři počítají jen s jedním zvýšením základní sazby ČNB, od které se odvíjí cena úvěrů. "Pokud by ke zvýšení sazeb ČNB došlo koncem roku, pak by ho banky hned do hypoték kvůli silné konkurenci nemusely promítnout," dodává Hák.