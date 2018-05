Populární slovenský prezident Andrej Kiska oznámil, že se příští rok na jaře už nebude podruhé ucházet o své zvolení do úřadu. Zdůvodnil to především rodinnou situací, během doby, kdy funkci zastával, se mu narodilo malé dítě.

"Nikdy jsem netajil, že je pro mě rodinný život důležitý. V uplynulém roce jsme v rodině zažili šťastné i tragické události. Obojí mi připomnělo, že čas strávený s rodinou je nenahraditelný. Pokud má mít život smysl, nemohu je odsouvat," řekl Kiska v úvodu svého vystoupení. Uvedl také, že do úřadu by se měl dostat někdo, kdo není zatížený politickými boji, které on sám v posledních letech vedl hlavně se stranou Směr a tehdejším pre­miérem Robertem Ficem.

Expremiéra sice v projevu přímo nejmenoval, řekl ale, že je rád, že byl u konce jedné éry slovenské politiky − narážel tím na Ficův březnový odchod z úřadu po demonstracích vyvolaných vraždou novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně.

V politice se chce ale Kiska angažovat i nadále, podrobnosti svého dalšího zapojení oznámí po podzimních místních volbách. Hodlá především spojovat ty, kteří chtějí měnit Slovensko.

Na hodnocení Kiskova odkazu je ještě brzo. Poměr těch, kteří mu důvěřují a kteří nedůvěřují, se letos v dubnu poprvé obrátil v jeho neprospěch v poměru 46 ku 52 procentům. I tak je ale dlouhodobě nejdůvěryhodnějším slovenským politikem.

Do konce mandátu na jaře příštího roku se může stát ještě ledasco. Kiska se otevřeně hlásil k odkazu Václava Havla a v době nárůstu nacionalismu byl jedním z mála středoevropských politiků, kteří hájili otevřenost. Jeho voliči mohou cítit zklamání, protože si od něj v roce 2014 možná slibovali více, než mohl dokázat − například při prosazování změn v soudnictví či zdravotnictví. Největší rozruch vyvolal jeho postup po únorové vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Tehdy využil možnosti svého úřadu na nejvyšší možnou míru, když se snažil dotlačit vládní koalici ke změnám v kabinetu nebo k předčasným volbám.

Na oficiální prezidentovo oznámení čekaly slovenské strany v napětí. Kdyby se rozhodl o post hlavy státu znovu ucházet, byl by jednoznačným favoritem a opozice by Kisku podpořila.

Slovensko tak bude prezidenta hledat poměrně zoufale. V tuto chvíli nemá žádný z táborů jednoznačného kandidáta. Hlavní vládní strana Směr je po nedávných změnách ve vládě, vynucených občanskými protesty, ve velké nejistotě. Podobně tápající je liberálnější část slovenské veřejnosti, která v roce 2014 překvapivě vyslala do úřadu právě Kisku.

"Právě začala neformální kampaň a politické strany budou představovat své kandidáty, i když si myslím, že největší šanci bude mít někdo, kdo nebude členem žádné politické strany, ale bude mít jen její podporu," domnívá se Grigorij Mesežnikov, šéf nevládního Institutu pro veřejné otázky.

Neoficiálních zájemců už několik je, ale žádný z nich nevyčnívá nad ostatní. O post by se chtěl ucházet například bývalý ministr spravedlnosti z první Ficovy vlády Štefan Harabin, proslulý svým ohýbáním práva, nebo občanský aktivista Eduard Chmelár. Podnikatel Imrich Béreš nedávno kandidaturu vzdal, protože vyšlo najevo, že v minulosti brutálně napadl svoji manželku.

Z nedávného průzkumu agentury Focus pro Denník N pro model, kdyby Kiska nekandidoval, vyšlo, že největší šance by měla expre­miérka Iveta Radičová, na druhém místě byl šéf vládní Slovenské národní strany a předseda parlamentu Andrej Danko, na třetím místě je Veronika Remišová, poslankyně opozičního hnutí OĹaNO.

Radičová, která v prezidentských volbách v roce 2009 skončila překvapivě druhá a stále objíždí Slovensko a dává o sobě vědět i v televizních debatách, ale kandidaturu zatím vylučuje.

"V tuto chvíli není pro prezidentské volby žádný silný kandidát, v tomto ohledu Slovensko čekají mimořádné volby," komentoval situaci sociolog Michal Vašečka.