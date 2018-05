Statistiky dokazují, že čím má člověk vyšší vzdělání, tím pravděpodobněji najde lepší uplatnění. Jak si vybrat správnou školu a na ní obor, který mě připraví do praxe tak, abych byl úspěšný?

V první řadě musí každý zvážit, jaké jsou jeho silné stránky. Protože jedna věc je "nějak" vystudovat a druhá "být lepší než ti ostatní", tedy být úspěšný, dělat to, co mě baví a stane se mým koníčkem. Tedy za prvé − vybírám si pro sebe správný studijní obor.

Za druhé vybírám vysokou školu, na kterou půjdu vybraný obor studovat. Rozhodnutí pro "tu pravou" by mělo být spojeno s hlubším seznámením se s ní. Je to sice časově náročné, ale vyplatí se to. Je nutné zjistit, jací akademičtí pracovníci na vysoké škole obor vyučují. Vybírám tu, kde jsou ti nejlepší, kteří nemají vědomosti vyčtené jen z učebnic, ale disponují i bohatými praktickými zkušenostmi. Důležitá je i velikost a stabilita školy, zda nabízí perspektivu přesahující minimálně pár nejbližších let.

Za třetí se dívám, jaké je na škole klima. K tomu dobře poslouží informace od studentů nebo absolventů. Nestačí web nebo inzeráty a propagační články. Hlavní je jít se osobně přesvědčit, jak to ve škole vypadá. Vhodnou příležitostí jsou dny otevřených dveří.

Škola musí být k zájemcům o studium přívětivá a se svými studenty aktivně komunikovat, zajímat se o jejich problémy a pomáhat jim je řešit. A nejen to. O kvalitě a profesionalitě školy svědčí i systém spolupráce s absolventy a doplňování dalšího vzdělání v rámci kurzů celoživotního vzdělávání, aby byli úspěšní po celý svůj profesní život.

Velmi důležitým bonusem je ve škole mezinárodní prostředí, možnost zapojení do zahraničních projektů a stáží. Samozřejmostí by pak měla být bohatě vybavená knihovna, moderní materiálně-technické vybavení učeben a také podpora mimoškolních aktivit studentů.

Pokud chcete být ve svém profesním životě úspěšní, toto všechno byste měli od vysoké školy požadovat.

