O soukromých vysokých školách panuje v Česku zažitá představa, že nejsou valné kvality a rozdávají tituly za peníze. Přispěly k tomu i skandály, které se v minulosti objevily v souvislosti s privátním školstvím. Když se ale člověk podívá na současnou situaci, zjistí, že soukromé školy tak jednoduchou cestu za vysokoškolským diplomem nenabízejí. Na řadě z nich musí uchazeči skládat přijímací zkoušky a státnice mnohdy neudělá až několik desítek procent jejich studentů.

"Mnoho lidí chápe dělení škol na veřejné a soukromé jako na dobré a špatné. To je ale zjednodušující a zavádějící. V obou těchto skupinách jsou školy s vysokou úrovní i školy problémové," říká rektor soukromé Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Gab­riel Švejda.

Problém je, že neexistují žádné spolehlivé žebříčky, podle kterých by se kvalita tuzemských privátních škol dala posoudit. "V Česku je obecně nedostatek věrohodných a srovnatelných informací o úrovni vysokých škol a charakteru studia. Kvalita soukromých škol se přitom liší možná ještě více než veřejných," podotýká ekonom a odborník na vzdělávání z institutu CERGE-EI Daniel Münich.

Soukromé vysoké školy ◼ V Česku je 39 soukromých vysokých škol, z nichž asi polovina sídlí v Praze.

◼ Školné se pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc za akademický rok.

◼ Oproti veřejným školám nabízejí větší propojení studia s praxí, studium v menších skupinách a individuální přístup.

◼ Kvalita soukromých vysokých škol se ale výrazně liší.

◼ Uchazeči by si měli zjistit, kdo na škole učí, jak vysoká je míra nezaměstnanosti absolventů, jestli škola během studia nemění jeho podmínky i zda nemá temnou minulost.

Vysokoškolákem na zkoušku

Uchazeči by si tak měli o škole zjistit co nejvíce informací. Zajímat by je mělo, kdo zde učí, jak vysoká je míra nezaměstnanosti absolventů, jestli škola během studia nemění jeho podmínky i zda nemá temnou minulost. "Mohou si popovídat se studenty a absolventy, ideálně i někde jinde než na dni otevřených dveří," radí Bob Kartous ze vzdělávací organizace EDUin.

Zájemci o studium by podle něj měli myslet také na to, že se může lišit i úroveň jednotlivých oborů v rámci jedné instituce. Zároveň by si měli ověřit, že za školné dostanou nějakou přidanou hodnotu a že se jim tak tato investice vyplatí.

Školu mohou také navštívit, ať už během dnů otevřených dveří, nebo při jiných akcích. Například CEVRO Institut pořádá projekt Na týden vysokoškolákem, do kterého se každoročně zapojují desítky středoškoláků.

"Týden se účastní běžných přednášek a mají možnost si promluvit s pedagogy i studenty školy. Na závěr píší jednoduchý test a získávají 'diplom'. Zkrátka zažijí běžný provoz, při němž si udělají nejlepší obrázek o tom, co škola nabízí," přibližuje rektor CEVRO Institutu Josef Šíma.

Zájemci o studium na soukromé vysoké škole mohou vybírat z 39 institucí, z nichž více než polovina sídlí v Praze. Je jich tedy zhruba o třetinu více než veřejných škol. Oproti těm jde ale často o výrazně menší školy, které nabízejí omezenější škálu oborů.

"Naprostá většina soukromých škol, které od státu nedostávají ani korunu dotací, má v nerovném postavení vůči školám veřejným jen tu výhodu, že mohou vybírat školné. Konkurovat školám veřejným však mohou hlavně v oborech nenáročných na investice do zařízení a vybavení, tedy ve společenskovědních a humanitních. V jiných oborech nejsou soukromé školy schopny, až na vzácné výjimky, ze školného potřebné zařízení zaplatit," říká Daniel Münich z institutu CERGE-EI.

Soukromé školy hlásí setrvalý zájem

Všechny soukromé školy, které HN oslovily, se shodují, že počty uchazečů jsou v posledních letech setrvalé, nebo dokonce stoupají. "Ačkoliv se nacházíme v období, kdy počet absolventů středních škol klesá, evidujeme vyšší počet přihlášek pro příští akademický rok než v minulých letech. Zájem o studium se zvýšil přibližně o 15 procent," uvádí například rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík.

Vedle maturantů volí soukromé školy často i lidé, kteří si potřebují doplnit vzdělání kvůli práci. Většina privátních škol totiž nabízí i různé flexibilní formy studia, díky nimž je možné skloubit ho se zaměstnáním.

Někde studenti kombinovaných oborů dokonce převažují. Příkladem je CEVRO Institut či Unicorn College, kde je jich mírně nadpoloviční většina. Naopak na Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku, Newton Col­lege nebo třeba Škoda Auto Vysokou školu přichází většina uchazečů hned po maturitě a studuje v prezenčních programech.

Pro některé je soukromá škola až druhou variantou, když se nedostanou na veřejnou. Pro jiné je to první volba třeba kvůli možnosti studia v angličtině nebo většímu propojení s praxí.

Jednou ze škol, která úzce spolupracuje s firmami, je i Newton ­College. "Máme desítky partnerů z podnikatelského prostředí, u kterých naši studenti vykonávají praxi. Mohou se zapojit i do projektu stínování manažerů, během kterého tráví čas s manažery společností, se kterými spolupracujeme," popisuje mluvčí Newton College Marek Vítek.

Některé soukromé školy jsou dokonce přímo propojeny s konkrétní firmou, například Škoda Auto Vysoká škola nebo Unicorn College. "Díky zázemí softwarové společnosti Unicorn máme ve výuce velký podíl odborníků z praxe a můžeme pružně reagovat na měnící se prostředí i požadavky trhu práce," líčí rektor Unicorn College Jan Čadil. Vedle praxe v Unicornu mají studenti možnost využít i většinu benefitů, které firma nabízí svým zaměstnancům.

Menší skupiny dovolují osobní přístup

Další výhodou soukromých škol jsou menší třídy, které umožňují osobnější přístup. "Maximální počet studentů ve skupině je 24, což zabezpečí dostatečně individuální přístup pro každého," uvádí mluvčí Newton College Marek Vitík.

Pro privátní školství je také typické mezinárodní prostředí. Často na nich vyučují zahraniční pedagogové nebo studují cizinci. Některé z nich nabízejí také výuku v angličtině a tituly uznávané i v zahraničí. "Většina našich absolventů obdrží jak český titul akreditovaný ministerstvem školství, tak americký titul ze State University of New York, Empire State College," podotýká mluvčí University of New York in Prague (UNYP) Lucie Srbová.

Na UNYP studoval i Radek Musil, partner finanční skupiny Roklen a šéf crowdfundingové investiční platformy Fundlift. "Jednoznačnou výhodou bylo studium v angličtině a průběžná zpětná vazba na jednotlivé dílčí úkoly. Ty jsme dostávali z týdne na týden, což nás udržovalo v neustálém tempu. Škola také spíš než na memorování studijní látky kladla důraz na kritické myšlení," vzpomíná Musil.

Soukromou školu v angličtině studoval i Lukáš Paleček, spoluzakladatel technologického start-upu Virtubio, který vyvíjí technologie pro personalistiku. Na Anglo-American University absolvoval obor politics and society. "Výhodou byly menší skupiny, slučitelnost s prací a vynikající vyučující, kteří zásadně ovlivnili, kým jsem a jak vidím svět," líčí Paleček.

Stipendia umožňují studovat i zdarma

Jako určité minus naopak stejně jako Musil vnímá vysoké školné. To se u soukromých škol pohybuje v řádu desítek až stovek tisíc korun za rok. Většina škol přitom studentům nabízí nejrůznější stipendia, která jim mohou s financováním studia pomoci.

"Díky prospěchovým stipendiím u nás asi 10 procent lidí studuje zadarmo, a ti nejlepší navíc dostávají i finanční bonus. Mají také možnost získat finanční prostředky díky práci na rozvojových projektech školy nebo si rozkládat školné do splátek," uvádí rektor Unicorn College Jan Čadil.

Zaplacení školného přitom nemusí nutně znamenat automatickou vstupenku na vysokou školu. I na soukromých školách se totiž uchazeči mohou setkat s přijímacími zkouškami.

"Přijímací zkouška je u nás na všechny obory. Kromě ústního pohovoru předkládají zájemci o studium své práce. Na animaci a vizuální efekty pak skládají talentovou zkoušku," popisuje rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku Gabriel Švejda.

Na University of New York in Prague zase musí uchazeči vedle osobního pohovoru také složit zkoušku z ang­lického jazyka. "Očekáváme, že naši studenti získají úroveň angličtiny alespoň B2 před prvním ročníkem studia. Přibližně 60 až 70 procent žadatelů tento požadavek splňuje. Nabízíme ale také přípravné kurzy pro ty, kteří potřebují své jazykové dovednosti zlepšit," říká mluvčí UNYP Lucie Srbová.

Přijímačkami procházejí i zájemci o studium na CEVRO Institutu. Ústní zkoušku před komisí nezvládne přibližně 15 až 20 procent uchazečů. A automatickou cestu k titulu neznamená ani přijetí ke studiu. "Neúspěšnost v začátcích studia je asi 20 procent a u závěrečných státních zkoušek je někdy i vyšší. Pro studenty, kteří mají problémy u státnic, nicméně nabízíme speciální přípravné kurzy," popisuje rektor CEVRO Institutu Josef Šíma.

Představu, že soukromé školy rozdávají tituly, vyvrací i Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku a Newton College, kde státnice neudělá zhruba 10 procent studentů, či Škoda Auto Vysoká škola, kde u závěrečných zkoušek neuspěje asi 15 procent lidí.

Firmy neřeší typ vystudované školy

Váha diplomu ze soukromé školy je přitom pro většinu zaměstnavatelů naprosto srovnatelná s titulem z veřejné univerzity. "Úroveň znalostí testujeme v průběhu výběrového řízení, popřípadě si odborníky sami vychováváme. Typ vystudované školy pro nás tedy není prioritní. Rozhodujícími faktory jsou odborné předpoklady uchazeče a jeho motivace," uvádí mluvčí jednoho z největších zaměstnavatelů v tuzemsku, Skupiny ČEZ.

Podobné je to i u České spořitelny. "Při náboru zaměstnanců neděláme rozdíly mezi absolventy soukromých a veřejných škol. Daleko podstatnější je pro nás otevřenost novým věcem, chuť učit se a týmová spolupráce," říká mluvčí banky Filip Hrubý.

Míra nezaměstnanosti absolventů je přitom u řady soukromých škol často nulová nebo velmi nízká. Důvodem je mimo jiné i úzké propojení studia s praxí. Stoprocentní uplatnitelnost svých bývalých studentů vykázala v posledních letech například Filmová akademie Miroslava Ondříčka, Unicorn College, Newton College či Škoda Auto Vysoká škola.

"Díky propracovanému systému povinných i volitelných praxí máme nulovou nezaměstnanost absolventů. Studium bakalářských oborů je u nás oproti ostatním školám o jeden semestr delší, protože v pátém semestru absolvují studenti povinnou praxi v partnerských podnicích v Česku i zahraničí. Značná část z nich pak odchází s nabídkou práce," líčí rektor Škoda Auto Vysoké školy Pavel Mertlík.

Absolventi školy nacházejí uplatnění v zakladatelské firmě Škoda Auto, v partnerské společnosti Bentley Motors, ale i mimo automobilový průmysl, například v bankovnictví.

Jak změnit vnímání soukromých škol

Problém s diplomem ze soukromé školy neměl na trhu práce ani současný šéf společnosti Fundlift Radek Musil, ani spoluzakladatel firmy Virtubio Lukáš Paleček. "Studoval jsem v angličtině a na titulu z Anglo-American University jsem postavil svůj první úspěšný byznys − jazykovou školu. Otevřelo mi to dveře také na prestižní Edinburskou univerzitu," říká Paleček.

Na zahraniční univerzitě pokračoval po studiu v Česku i Radek Musil. Po absolvování University of New York in Prague šel na jednu z nejznámějších vysokých škol v oblasti práva, ekonomie a společenských věd − London School of Economics.

"Všude ve světě se za kvalitní vzdělání platí a úroveň výuky na nejlepších univerzitách tomu také odpovídá. V Česku bohužel poslední dobou vzniklo množství soukromých škol, které dle mého názoru kvalitní nejsou. Nicméně vnímání vzdělávacího systému by mělo být takové, že za nadstandardní vzdělání je nutné si připlatit, a ne že na soukromou vysokou školu jdou jen studenti, kteří se nedostali na školy státní," uzavírá Musil.

