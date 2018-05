Přírodní škola má jen tolik žáků, aby se všichni vešli kolem ohně. Přijímačky jsou pouze každým druhým rokem, a tak ačkoliv je gymnázium osmileté, má jen čtyři třídy zhruba po 20 dětech. Před tabulí se tu téměř nezkouší, ale čtyřikrát ročně skládají žáci takzvané podmínky. V systému, vycházejícím z vysokoškolských zápočtů, si každý kromě povinného minima může zvolit, jak přesně předmět splní. Studenti tak kromě testů poznávají například hlasy ptáků, mraky nebo vedou hodinu v jiné třídě.

Kdo má podmínky splněné, může vyrazit na dvoutýdenní objevitelskou expedici. Vloni třeba týmy složené z dětí napříč třídami zkoumaly klášter Teplá nebo minerální prameny v okolí Mariánských Lázní. Výsledky těchto výjezdů pak studenti prezentují spolužákům, rodičům i veřejnosti.

Soukromé Gymnázium Přírodní škola na pražské Letné založil v roce 1993 František Tichý. Škola v jeho pojetí má být plnohodnotným životem tady a teď, ne pouze přípravou na profesi v budoucnu. Jeho žáci organizují výstavy, natáčí dokumentární filmy, pracují v dětském domově či organizují kurzy první pomoci. Několik let například pracovali na projektu, v němž zkoumali tvorbu dětí vězněných v terezínském ghettu. Výsledkem je mimo jiné web s archivem časopisu Vedem, který tam vycházel.

František Tichý (49) ◼ pedagog a spisovatel, ředitel Gymnázia Přírodní škola v Praze.

◼ Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Vznik školy a pedagogické zkušenosti popsal v knize Přírodní škola – Cesta jako cíl.

◼ Kniha Transport za věčnost získala cenu Magnesia Litera 2018 v kategorii "děti a mládež".

◼ Své dosavadní pedagogické zkušenosti a inspirační zdroje shrnul a rozvedl v knize Výchova jako dobrodružství.

"Je důležité podněcovat žáky k aktivitě. Aby nečekali, až se něco stane, ale sami to dělali," říká nenápadný muž, který v sobě spojuje křesťanskou pokoru, skautskou férovost a týmovost i schopnost vést a rozhodovat.

HN: Mají se děti učit to, co je nebaví nebo o čem jsou přesvědčené, že nebudou v životě potřebovat?

Rozhodně. Hlavním důvodem učení není to, co se učím, ale rozvoj mozku. Každá činnost jiným způsobem vytváří určité kombinace, které jsou pak aplikovatelné. A rozvoj tohoto "hardwaru" nastává jen do jistého věku. Důležitá je při učení pestrost. Něco se lépe vysvětluje přes obrazy, něco přes paměť nebo logiku a další přes emoce. A také vždycky říkám dětem, že nevědí, co se jim jednou bude hodit. Spousta studentů naší školy prošla dramatickým vývojem. Kluk, který byl humanitně zaměřený, rád psal povídky a chtěl jít na bohemistiku, nakonec nastoupil na konzervatoř, protože hrál na bicí. Dnes učí matematiku na univerzitě. Těch případů, kdy mladí až v 17 či 18 letech zjistí, že by jejich život mohl jít jiným směrem, není málo. Humanitní vědy lze dohnat i později. Ovšem exaktní vědy jako matematiku nebo fyziku v knihách už většinou nedočtete.

HN: Když jste zakládal Přírodní školu, rozhodl jste se přenést některé skautské zásady z kluboven a lesa do tříd. Čím je pro vás skauting tak přitažlivý?

Práce ve skupinách, tradice, pomoc starších mladším, to vše se ve Skautu dělá prakticky, při činnostech, ne verbálně. Chtěl jsem do školy přenést pocit, jaký mají děti na konci tábora. Kdy lidé, kteří se neznali, najednou cítí, že život má smysl a jejich vztahy jsou plnější. Ve škole je to samozřejmě těžší, ale myslím si, že to funguje. Dnes také z odstupu vidím, že skauting kombinuje prvek řekněme vnější organizace a kázně, jež se dnes v alternativním školství moc nenosí, a vlídnost, přátelskost, hodnoty. Právě tohle skloubení školství marně hledá, jde od extrému do extrému. "Buďte zticha", nebo "dělejte si, co chcete".



HN: V jednom rozhovoru jste řekl, že každá další třída učitele překvapí a nutí ho o sobě přemýšlet. Co jste za těch více než 25 let ve školství o sobě zjistil?

Když jsem začínal, převládalo ve mně nadšení, byl jsem jen o devět let starší než žáci, měl jsem k nim spíše kamarádský vztah. Byl jsem zvyklý, že děti berou naši školu jako součást svého života, jako skautský oddíl, odkud k nám velká část z nich přišla. Následovala generace dětí, které měly ve svých školách problémy a jejichž rodiče je dali k nám s nadějí, že je trochu vychováme. Musel se ze mě stát přísný kantor hledající rovnováhu mezi kamarádstvím a profe­sionálním vztahem. Tohle vlastně řeším dodnes. Dozvěděl jsem se o sobě, že být dobrý neznamená být vždy hodný a vše odpustit. Děti potřebují pravidla hry a vyžadují jejich dodržování. Mohou se na jejich vytváření podílet, ale musí být jasné hranice. Jinak to jde na úkor těch slabších. Zjistil jsem také, že člověk není nikdy zcela hotový a že je tak dlouho mladý, dokud se dokáže měnit. A konečně − člověk nesmí kecat, musí být opravdový. Děti neoblafnete. Pokud člověk nežije to, co jim říká, tak to nefunguje, zvlášť u dospívajících dětí.

HN: Co je na učitelství nejkrásnější?

Když vidíte, že člověk, jehož jste učil, má v životě své místo. Že se našel, je spokojený, obohacuje druhé. A vůbec to nezávisí na míře dosaženého vzdělání. Krásné je i to, že pořád začínáte nanovo. Děti v sobě mají něco čistého, ryzího, čeho se nám dospělým už nedostává. Dokážou se radovat z věcí, vytěžit ze života to pozitivní a vy to skrze ně získáváte také. Jejich dětské srdce.



HN: Své vystoupení na loňské konferenci TED jste uzavřel takto: "Nebojte se k tomu děti pustit, ale zároveň jim dát zodpovědnost." Je právě tohle cílem výuky na Přírodní škole?

Pro nás je důležité podněcovat žáky k aktivitě. Aby nečekali, až se něco stane, ale sami to dělali. Zároveň by měli být týmoví, schopní spolupracovat, stejně jako solidární. Snažíme se vést děti k tomu, aby si uvědomovaly své vlastní činy. Aby naslouchaly samy sobě, poznaly své silné stránky i slabiny, už v těch dvanácti třinácti letech to pojmenovaly a pracovaly s tím. A aby se odtud odrazily k otázce: Kde je moje místo? Ne co očekávám od života, ale co život očekává ode mě? Bez toho je dost obtížné být opravdu šťastný.



HN: Velký důraz kladete na tým, na společné aktivity, pilířem výuky jsou velké projekty, pro něž je v rozvrhu vyhrazena každá středa. Proč je pro vás společenství žáků a učitelů tak důležité?

Člověk je tvor společenský. Tisíce let jsme žili v tlupách, později ve velkých rodinách, byli jsme součástí přirozené komunity. Moderní doba nám to bere. Dnes se často lidé nesejdou ani u společné večeře. Neumíme žít v partě, ale podvědomě nám to chybí. Když žáci vyjedou ven do přírody nebo jsou někde v oddíle, je jim tam dobře. Neobjevujeme samozřejmě nic nového. Nejmodernější školské systémy fungují podobně jako kdysi třeba indiánské kmeny či malotřídka na vesnici před 150 lety.

HN: Na Přírodní škole se téměř nezkouší u tabule. Proč?

Místo zkoušení vystupují studenti před tabulí, když vedou část hodiny nebo učí celou hodinu v jiné třídě. Zkoušíme spíš formou testů, ústně i ve skupinách. Nebo studenti vytvoří nějaký plakát, který komentují a učitel přitom zjišťuje jejich znalosti. Neúspěšné testy a ústní zkoušky je možné si opravit. Náš systém je v tom dost podobný vysokoškolskému. Nemělo by přece jít o to, nachytat dítě na švestkách, nebo ho dokonce ztrapnit před třídou, ale vytvořit prostor pro možnost rozvinout se a třeba i opakovanými pokusy dosáhnout úspěchu.

HN: Co se vaši žáci učí třeba v přírodních vědách?

Na nižším stupni gymnázia, odpovídajícím druhému stupni základní školy, máme nároky na žáky spíše vyšší než klasické státní školy. Děti jsou ještě čerstvé a jsou schopné nabírat hodně informací. Na vyšším stupni se už učí látku jako na běžném gymnáziu. Když budu konkrétní, tak v biologii například klademe velký důraz na molekulární biologii, na buňku, na genetiku. Ve fyzice se dřív než jinde bavíme s dětmi o teorii relativity a o kvantové fyzice, tedy o moderních věcech, jež je zajímají. Máme rozšířenou výuku astronomie nebo meteorologie. Hodně se věnujeme rovněž výuce první pomoci, každý rok děti jezdí na vícedenní kurzy.

HN: Jací jsou vaši studenti? Změnili se za dobu, co učíte?

Děti jsou podle mě dnes mnohem bezprostřednější, nejsou zakřiklé, řeknou, co si myslí. Chybí jim ale pevný řád, s čímž souvisí problémy jako chodit včas, ohlídat si své povinnosti, poslouchat, když mluví druhý. Odvrácenou stránkou jejich sebedůvěry je, že se rády poslouchají, jsou mnohdy vedeny k sebestřednosti a zapomínají na lidi kolem sebe. Proto se ve škole snažíme pomáhat druhým. Velkým problémem dnešních dětí je také koncentrace, schopnost dotahovat věci do konce. Posledních zhruba sedm osm let se mi rovněž zdá, že jsou pasivnější, aktivitu přesouvají do virtuálního prostoru.

HN: Nejen kvůli školnému se někdy hovoří o tom, že kvalitní vzdělání je jen pro děti aktivních či movitých rodičů. Nemrzí vás, že vaši studenti nejsou z pestřejších rodin?

Je to moje velké osobní dilema. Náš systém by přitom mohl fungovat i na státních školách. My neděláme nic, co by nemohla dělat v rámci školního vzdělávacího programu běžná škola. Ani finančně, školné jen dorovnává to, co bychom jako státní škola dostali od státu. Každopádně vymýšlíme řadu projektů pro sociálně různorodé skupiny lidí. Pravidelně jezdíme do dětského domova nejen připravovat jim program, ale i doučovat. Začali jsme spolupracovat s romským dětským sborem Čhavorenge, občas působíme v odloučených romských lokalitách, hráli jsme divadlo a psali časopis. Řada našich bývalých studentů v podobných činnostech pokračuje i dál. Tímhle si tu naši jistou "výlučnost" kompenzuji.

HN: Kdybyste měl tu moc, co byste na českém školství změnil?

Nejprve bych zrušil devátou třídu. Mladí v 19 či 20 maturují a v 15 se ještě plácají na základce. Trpí tím rodiče, učitelé i oni. Zrušil bych i státní přijímací zkoušky a maturity. To je projekt, jehož smysluplnost ještě nikdo neprokázal. Nechtějí to firmy, vysoké školy ani rodiny, potřebují to jen úředníci. Stojí spoustu peněz a je za tím mnoho práce. Tři lidé tráví ve škole týden jen ládováním informací do databáze. Také bych se ptal lidí z praxe. Co je pro rodiče a firmy zajímavé a důležité. Rovněž bych se zamyslel nad byrokracií. Nemyslím si, že je pravda, že řada lidí odchází ze školství jen kvůli penězům. Peníze nejsou hvězdné, ale dá se vyžít. Učitelé mizí ze škol proto, že se ubíjí jejich kreativita. Podle jedné kolegyně je dnešní administrativa zhruba čtyřikrát větší než za socialismu. Pokud se tohle nezmění, nezůstane ve školství nikdo, kdo bude učit s láskou a rád, a zbudou lidé, kteří učit musí, protože nic jiného neumí.

