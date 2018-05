Většina české veřejnosti má jméno skladatele Vadima Petrova spojené s populárními Krkonošskými pohádkami, pro které složil hudbu. Tvorba dnes 86letého hudebníka ale čítá stovky písní a symfonických skladeb, nemluvě o hudbě k filmům nebo televizním pořadům. Mezi jeho žáky patří třeba operní pěvkyně Dagmar Pecková nebo houslista Jaroslav Svěcený. Málokdo přitom ví, že Petrov je potomkem starobylého ruského rodu Repninů-Repninských, kteří utekli do Československa po bolševické revoluci. Osudy Vadima Petrova a jeho rodiny odrážejí dramatické dějiny celého 20. století.

Všude nežádoucí

"Můj děda byl tiskový cenzor ve Varšavě. Když začala první světová válka a blížila se německá vojska, každý popadl tašku, co měl po ruce, a emigrovali zpátky do Ruska," vypráví Vadim Petrov. Jenže v bezpečí byli jen pár let. Po bolševické revoluci rychle pochopili, že pokud chtějí přežít, musí se dát znovu na útěk.

Chtěli se vrátit zpátky do Polska, kde zůstal jejich majetek. "Na hranici jim ale řekli, že jsou určitě sovětští emisaři a nikam je nepustí. Nazpátek také nemohli. Nakonec skončili v Mukačevu, které patřilo k Československu. I díky pomoci prezidenta Masaryka se tam usadili," vysvětluje dramatické události Vadim Petrov.

Synové se později vydali studovat medicínu do Prahy. Vadimův otec měl svou praxi na Žižkově a byl význačnou osobností ruského intelektuálního života. Nežili ale v nějakém ruském ghettu, Vadimova maminka byla sólistkou nejstaršího českého ženského sboru, Pěveckého sdružení českých učitelek.

"Já jsem měl k Rusku silný vztah, proto jsem poprosil rodiče, abych mohl chodit do Ruského spolkového gymnázia na Pankráci," vzpomíná Vadim Petrov. To už ale byla doba okupace a postavení v protektorátu žijících Rusů bylo dvojznačné. Na jednu stranu je Němci brali jako antikomunisty, na stranu druhou i jako příslušníky méněcenné rasy, která brání plánům třetí říše.

Situace se ještě zhoršila po atentátu na Reinharda Heydricha. Parašutisty skrývali představitelé pravoslavné církve. "Vladimír Petřek mě učil," vzpomíná Vadim Petrov na kaplana chrámu sv. Cyrila a Metoděje, v jehož kryptě se parašutisté ukrývali. Biskup Gorazd byl dokonce den před svým zatčením u Petrovových na večeři.

Nacistické řádění se nakonec jejich rodině vyhnulo. Po osvobození se objevila jiná, neméně strašlivá hrozba. Jednotky sovětské NKVD, které v Československu zatýkaly a odvlékaly do Sovětského svazu příslušníky bílé emigrace. Nakonec pomohla intervence žižkovských komunistů. "Otec jako policejní lékař zachraňoval lidi před nuceným nasazením, před koncentráky, taky kvůli tomu byl několikrát u výslechu na gestapu. Takže se mu nakonec podařilo přežít. S těmi důstojníky NKVD si dali flašku vodky, opili se a on jako jeden z mála tady zůstal. Vždyť víte, kolik lidí se odtamtud nikdy nevrátilo," zvážní Vadim Petrov.

Jenže pro nový režim, který přišel po komunistickém puči v roce 1948, byl především synem bílých emigrantů. Vadim Petrov začal skládat ještě během okupace a k provedení biblických písní, které složil pro svou matku, mu blahopřál sám Josef Bohuslav Foerster. Nový režim to však nezajímalo. Zasáhly ale rodinné vazby − jeden jeho strýc z matčiny strany se znal se skladatelem a předsedou akčního výboru Syndikátu českých skladatelů Václavem Dobiášem, který byl nadšeným stoupencem nového režimu. "Byli spolu někde na pivu a strýc říká: Co to děláte za zvěrstva, synovec nemůže studovat. Dobiáš si to zapsal a za tři dny zavolal, že je všechno v pořádku," vzpomíná Vadim Petrov.

Tvrdé žižkovské hlavy

"Na škole jsem se ocitl mezi výjimečnými talenty. Ať už to byl Libor Pešek, Miloš Forman nebo sbormistr Jirka Chvála. Profesoři byli velmi tolerantní, žádnou ideologii po nás nechtěli. Politika nás nezajímala, zajímala nás muzika, holky, chtěli jsme se bavit jako všichni mladí. O gulagu jsme nic nevěděli a ani nás to moc nezajímalo. Hledali jsme svoje místo ve světě, hledali jsme si partnery pro život," vzpomíná na dobu konce 50. a začátek 60. let Vadim Petrov.

V posledně jmenované disciplíně si česko-ruský skladatel vybral dobře. S manželkou Martou jsou spolu již úctyhodných 64 let. "Ona je taky ze Žižkova. Proto jsme taky v roce 1968 dopadli, jak jsme dopadli. Odevšad nás vyhodili, já měl zakázané rádio, televizi, všechno. Ale to nevadí. Překousli jsme to, jsme spokojení a máme čistý štít," říká hrdě Vadim Petrov. Oba manželé totiž po sovětské invazi odmítli podepsat, že okupaci Československa považují za bratrskou pomoc.

Problémy se nakonec podařilo překonat. Nejdříve mohl učit hudbu na škole pro slepce, později se jeho přátelům podařilo prosadit, aby se vrátil k výuce na pražské konzervatoři. Postupně také začal psát hudbu pro rádio a televizi. Tak se dostal i ke zmíněným Krkonošským pohádkám. "Chtěli jsme udělat dobrou českou pohádku v době, kdy jsme byli zaplavení sovětskými agitkami. Dnes jsme zase zaplaveni těmi americkými. My se tomu bránili propagací českých pohádek, muziky, kultury," vzpomíná Petrov.

Když přišel listopad 1989, Petrov se okamžitě zapojil a byl i mluvčím Občanského fóra na konzervatoři. Když byl vypsán konkurz na místo ředitele, neváhal a přihlásil se. "Já jsem věděl, jak z ní udělat školu evropské úrovně, a tak jsem do toho šel," říká s úsměvem. Konkurz vyhrál, ale jmenován nebyl, protože to neschválil pražský magistrát.

"Pět dní po konkurzu slavil šedesátiny můj spolužák a kamarád František Janouch, předseda Nadace Charty 77, s tím, že je to jenom pro nejbližší kamarády, chartisty, včetně Václava Havla. No a pozval mě také. Tam jsem potkal toho náměstka z magistrátu, který málem dostal infarkt. Omlouval se, že mě nevybrali, protože jim někdo řekl, že jsem vysoký důstojník KGB a proti mně byli estébáci žabaři. Manželka mu ale děkovala, že mi to místo nedali a budu mít aspoň čas na muziku," směje se dnes Vadim Petrov.

Příbuzní díky internetu

O osudu své širší rodiny se paradoxně dozvěděl až v 90. letech. "Ruská větev mé rodiny byla pod neustálým tlakem, tak o tom nechtěli mluvit. Říkali mi, že až dospěju, tak mi všechno vysvětlí. Jenom mi řekli, že půlka rodiny utekla ze Sovětského svazu. Že máme nějakou tetičku v Belgii. Tam jsme v roce 1948 poslali fotografii naší rodiny s pozdravem," vzpomíná Vadim Petrov. Přišel však komunistický převrat a komunikace skočila.

O půl století později se objevil internet a vše se změnilo. "Jeden můj synovec na internetu našel nějakého Repnina v Paříži. Napsal mu, jestli náhodou nezná Repniny, kteří emigrovali do ČSR. Znal a ukázalo se, že ve Francii používá titul princ Repnin-Repninský. Za dalšího půl roku přišel dopis z New Yorku a v něm byla fotografie, kterou rodiče poslali v roce 1948 do Belgie. Odesílatelé se ptali, jestli s fotkou máme něco společného. Tak jsme získali příbuzné a postupně jsme zjišťovali dějiny rodiny. Ozvala se nám i jedna příbuzná z Petrohradu," říká Petrov.

Skladatel nyní může používat šlechtický erb, sám se ale považuje především za Žižkovana. "To byla taková extra kasta lidí, byli féroví, byli velice tvrdí, byli poctiví, všechno si dokázali vyříkat a nenechali si nic líbit. Tam jsem vyrostl. Tím, že jsem Žižkovák, jsem nikdy nepřirostl do té ruské mentality. Já jsem velký český, žižkovský vlastenec," tvrdí Vadim Petrov.