Z oken radnice v nejseverněji položeném švédském městě Kiruna je vidět kouř stoupající z důlního komína. Asi kilometr vzdušnou čarou od této cihlově červené budovy právě zaměstnanci největšího podzemního dolu na železnou rudu na světě zpracovávají horninu, která město živí. A zároveň ničí. Zástupci města mají každý den před očima obrovskou propadlou plochu, jež leží mezi radnicí a dolem a vznikla právě kvůli těžbě. Podle nejhoršího scénáře by mohla už za dva roky pohltit i centrum Kiruny. Téměř polovina města se proto musí přesunout, aby místní těžařská společnost LKAB − největší evropský producent železné rudy − mohla těžit dál.

Stěhování se týká i rodičů Stefana Sydberga, jednoho ze zástupců primátorky města. Stejně jako všichni ostatní se budou muset přesunout do nové Kiruny, jak místní lokalitě o tři kilometry dál směrem na jihovýchod říkají. "V únoru rodiče podepsali s LKAB smlouvu a domluvili se, za kolik svůj byt firmě prodají. Dostanou za něj sto procent tržní ceny plus 25 procent navíc, takže asi 160 až 170 tisíc eur (asi 4 až 4,3 milionu korun, pozn. red.). Za to si koupí nový byt v nové Kiruně," popisuje Sydberg, jak to teď ve městě chodí. Dům, ve kterém jeho rodiče bydlí, se zbourá. Stěhovat se musí také rodiče Sydbergovy manželky a další přátelé a známí.

Přemístění centra města se dotkne téměř každého. Své domovy musí opustit až třetina obyvatel, asi šest tisíc lidí. Místní už se těžbě horniny, která v Kiruně začala ještě předtím, než tady město vyrostlo, přizpůsobili. Faktem je, že důl dává práci až čtyřem tisícům lidí a ti si nemohou dovolit ji ztratit. Ne tady, 144 kilometrů za polárním kruhem, v místě, za kterým už je jen led, sníh a sobi a do hlavního města se jede 15 a půl hodiny vlakem.

Pravidla železné žíly

Obyvatelé Kiruny se řídí pravidly "železné žíly" od roku 1900, kdy bylo město oficiálně založeno. Těžit se tady začalo o rok dříve povrchově − společnost LKAB vznikla už v roce 1890. Její jméno tvoří první písmena hor Luossavaara a Kiirunavaara, které město obklopují a ze kterých se důležitá surovina těží, AB je švédská zkratka pro společnost.

Dnes se už těží jen z podzemí Kiirunavaary, kde je čtyřkilometrové ložisko železné rudy, které sahá do hloubky dvou kilometrů. Minimálně. "Ta žíla má nějaký konec, ale oni ještě nevědí kde. Zatím vědí, že mohou kopat dva tisíce metrů hluboko," upřesňuje Sydberg, když z oken radnice ukazuje, odkud kam ložisko sahá. Protilehlá Luossavaara už je na těžebním odpočinku.

"Loni LKAB na tomto dole vydělala kolem 600 milionů eur (asi 15 miliard korun). Společnost vlastní švédská vláda a jde jí polovina zisku, takže je to pro ni dobrý byznys," vysvětluje zástupce primátorky s tím, že se firmě daří vymanit z obří ztráty, kterou měla v roce 2015 kvůli nízkým výkupním cenám železné rudy. Ta z Kiirunavaary je navíc výjimečná, obsahuje 65 až 70 procent železa, což z ní dělá jednu z nejčistších železných rud na světě. Loni se jí tady vytěžilo přes 27 milionů tun.

Žíla vede pod zemí pod úhlem 60 stupňů a směřuje pod město. A to je hlavní problém, protože svah, kde se centrum Kiruny rozkládá, se začíná hroutit. Těží se tady tak, že horníci navrtají žílu ve vyšší úrovni, dají do ní nálože a každý den v noci je nechají vybuchnout. Otřesy z výbuchů lidé ve městě pociťují jako mírné zemětřesení, ale ty s dobrým spánkem to neprobere. Železná ruda, hlína a kamení po odstřelu spadnou dolů do nižší úrovně, kde se kousky rudy oddělí a vlaky bez řidičů je odvážejí na další zpracování. Letos se těžaři dostali na novou úroveň, odkud rudu vozí; je v hloubce 1365 metrů. Všechno nepotřebné po odstřelu se pak vytěží a touto sutinou se důl shora zasype, což jej pomůže stabilizovat.

Deformovanému povrchu to ale stejně moc nepomáhá, a proto už brzy nebude pro místní bezpečné naproti dolu bydlet. "Je celkem vzrušující říkat, že stěhujeme město, ale tuto transformaci děláme už asi 50 let. Rozdíl je v tom, že dosud se stěhovalo jen několik obyvatel, zatímco dnes se to dotýká celého centra města, tedy kolem 40 procent jeho rozlohy," přibližuje Sydberg.

Výzvou je kostel

Město se s těžařskou firmou dohodlo na odsunutí 40 domů, které pro něj mají historickou a kulturní hodnotu. Dosud bylo přesunuto pět nejstarších budov. Začalo se přímo u dolu, kde stál například dům z roku 1890 nebo vila prvního výkonného ředitele LKAB a zakladatele Kiruny Hjalmara Lundbohma. Jeho vilu firma stěhovala na tři části. Vždy jednu naložila na kamion a převezla ji na nové místo, vzdálené několik set metrů. "Převézt každou část trvalo 40 minut, pohybovali se rychlostí šest kilometrů za hodinu. Nebylo to ale tak těžké, jak to vypadá. Jen položili dům na kolejnice," popisuje Sydberg. Kolem cesty, kudy se dřevěný dům na kolech sunul, musela radnice například dočasně odstranit veřejné osvětlení. LKAB plánuje stěhovat a bourat každý druhý rok, aby si město odpočinulo. Všechno ale musí proběhnout v létě, které v Kiruně netrvá dlouho.

Velkou výzvou bude stěhování kostela, jenž byl v roce 2001 oceněn jako nejkrásnější stavba Švédska. S dřevěným chrámem starým více než sto let to nebude lehké. Původní plán byl kostel rozmontovat, odvézt a na místě znovu smontovat. To by ale znamenalo postavit kolem něj obří stan, pod ním ho rozložit a následně postavit stejný stan na novém místě a kostel složit. "To by zabralo deset let a my nemůžeme být deset let bez kostela. Nyní proto znovu s LKAB diskutujeme o tom, že kostel někdy v následujících letech přestěhují v jednom kuse," vysvětluje Sydberg.

Kostel připomíná svým tvarem stan původních obyvatel severního Švédska, Sámů, a stojí na malém kopečku. Kolem je park a vedou kolem něj jen úzké silnice. "Při stěhování bychom asi museli vykácet stromy a možná i domy podél cesty," přemýšlí Sydberg.

O tom, že stěhování kostela není jen tak, se přesvědčili i Češi. V roce 1975 museli přemístit mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie kvůli bourání starého města, jež ustoupilo těžbě uhlí. Stěhování trvalo 27 dní a vysloužilo si i zápis do Guinnessovy knihy rekordů coby nejtěžší přemístěná stavba. Dřevěný kostel v Kiruně tento rekord asi nepřekoná.

Ne všechny hodnotné budovy se ale podaří zachránit. Letos v prosinci půjde k zemi například radnice, ve které si se Sydbergem povídáme. Byla postavená v 60. letech a tehdy byla považována za vrchol švédské architektury a designu. V roce 1964 byla zvolena nejkrásnější stavbou Švédska a dnes funguje také jako galerie. Z Kiruny zmizí i unikátní bytové domy, jež postavil významný britský architekt Ralph Erskine. Dominantní stavby centra města mají výhled přímo na důl a jejich balkony mají připomínat skipy, tedy těžební vozíky.

Kiruna ale není jediné město, které zazžívá stěhování. Tento osud sdílí s dalšími po celém světě. Už mezi lety 1919 a 1921 se muselo kvůli železné rudě stěhovat město Hibbing v americké Minnesotě. Kvůli záplavám se v 50. letech přesunula Tallangatta v Austrálii, v polovině devadesátých let zase městečko Minor Lane Heights v Kentucky, protože jeho obyvatelé už nemohli vydržet hluk z blízkého letiště. Města se stěhují i kvůli závažnějším důvodům, například před následky klimatických změn. Přesun Kiruny je ale dosud největší.

Železnice výměnou za územní plán

S tím, že centrum města bude muset ustoupit těžbě, přišli zástupci LKAB v roce 2004. "Tehdy byl jejich plán úplně jiný, než je dnes. Říkali, že už v roce 2015 budou muset zbořit celé centrum města," nahlíží Sydberg do minulosti. Za posledních 14 let se přestěhovalo už 500 lidí. Termíny konečného řešení se ale mění, protože společnost neumí přesně odhadnout, jak se bude povrch deformovat. Podle Sydberga, který v dole dva roky pracoval, to záleží na mnoha faktorech, například na tom, jak hluboko se kope či jak se zabezpečuje protější svah. "Nejhorší scénář pro tuto chvíli znamená, že centrum by se muselo zbourat do roku 2020 nebo 2025. Nemůžeme to ale posouvat donekonečna, takže v těchto letech chceme mít nové centrum už hotové," říká.

Stěhování, stavbu nových domů, bytovek, demolici a všechny náklady s tím spojené včetně výkupu domů a bytů bude platit státní LKAB. Vyjde ji to na více než miliardu dolarů (přes 21 miliard korun). Leif Haapalainen, podnikatel a také lovec polární záře, upozorňuje, že ne všichni místní jsou spokojení. "Musí opustit domovy, kde žijí celý život. Nový dům nebo byt jim sice zaplatí, ale hlavně starší lidé říkají, že to na nové bydlení není dost," popisuje náladu ve městě muž s finským přízvukem, který kousek od Kiruny provozuje kemp Camp Alta.

Sydberg s tím ale nesouhlasí. Uznává, že nabízené peníze na stavbu domu nebo koupi bytu nestačí. "Na druhou stranu, LKAB nabízí možnost dům nebo byt vyměnit za nový ve stejné velikosti, takže mají na výběr," říká zástupce primátorky. Další možností je nechat si přestěhovat celý dům na kamionu, což je pro firmu mnohem levnější. Také Sydberg ale připouští, že asi polovina lidí není s tím, jak stěhování probíhá, spokojená. Především kvůli penězům.

Žádné protesty proti stěhování dosud v Kiruně nebyly. Podle Sydberga se hlasitěji ozývali jen environmentalisté, kteří navrhovali přesunout těžbu na jiné místo, odkud nebude město ohrožovat. Nezískali ale dostatečnou podporu mezi politiky ani mezi lidmi. "Naučili jsme se s dolem žít. Na LKAB jsme asi závislí více, než bychom chtěli," přiznává Sydberg.

Občas to mezi partnery přesto zaskřípe. Jedna z prvních věcí, kterou LKAB pro stěhování udělala, bylo přesunutí vlakové stanice. Původně stála u radnice, dnes je o dva kilometry dál, na konci Kiruny a úplně opačným směrem, než se staví nové centrum. "Řekli jsme jim, že když jsme měli předtím nádraží v centru, chceme ho i v novém centru. Ale LKAB s námi nesouhlasí," říká Sydberg. Město proto na firmu tlačí prostřednictvím územního plánu, který musí změnit z plánu pro bydlení na plán průmyslový, aby společnost mohla dál a hlouběji těžit v místech, kde ještě před několika lety stály domy. "Když nebude železnice, nebude změna plánu," přiznává na rovinu Sydberg, jak vyjednávání vypadá. Ospravedlňuje to ale tím, že město se nechce nechat podvést.

Nový začátek

LKAB chce v Kiruně těžit asi do roku 2060. Současné stěhování části města, které na velkém modelu v přízemí radnice ohraničuje červená šňůrka, je vypočítáno pro těžbu v hloubce 1350 metrů. Zatím tam firma netěží, ovšem i k tomu jednou dojde. Počítá se ale s tím, že zhruba do roku 2060 by se zřícení svahu nemělo týkat budov, které leží za červenou linií. "Pokud půjdou hlouběji, linka se asi posune, ale nevíme, jak daleko," říká Sydberg. "Jaké to je, být v takové nejistotě? Jak jsem řekl, lidé žijí spolu s LKAB dlouho a jsou na ní závislí. Do roku 2060 je ale ještě dlouhá doba," uznává.Místní berou nové centrum jako nový začátek. O stěhování se mluví všude, je to také první věc, na kterou upozorňují zaměstnankyně zdejšího informačního centra. "Určitě si jděte prohlédnout radnici, která tady už nebude dlouho. A nezapomeňte se také podívat na stavbu nové," říká paní za přepážkou každé skupince turistů, kteří přijíždějí z celého světa. Příběh města, které se stěhuje, lidi láká.

A na to se chce Kiruna zaměřit. Plánuje se věnovat i jiným odvětvím než jen tomu těžebnímu. Turistický ruch je hned druhý na řadě, protože v tomto ohledu má město i kraj co nabídnout. Mimo jiné se dá odsud pozorovat polární záře (pokud máte štěstí), řídit psí spřežení, rybařit, jezdit na sněžných skútrech či pozorovat soby v nedotčené přírodě. Nedaleko je také vesmírné centrum Esrange. "Plánujeme odsud v následujících letech začít vysílat na oběžnou dráhu mikrosatelity. V centru provádí testování NASA i Evropská vesmírná agentura, protože to je velká oblast, kde nikdo nežije," říká Sydberg. I kopec Luossavaara, kde se dříve těžila železná ruda, dnes slouží turistům a místním. V zimě se po několika sjezdovkách prohánějí lyžaři a v létě se na něj dá vyšlapat po turistické stezce.

Pokud by to bylo málo, Sydberg upozorňuje, že okolo Kiruny se nacházejí i další surovinové zdroje. "Je tady možnost vybudovat další doly, ale musíme mít taky místo, kde můžeme žít."