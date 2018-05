Nejpozději v červenci by měla vláda poslat k projednání do Poslanecké sněmovny definici rodinného podnikání, která určuje, jaká firma, živnost nebo farma se považuje za rodinnou. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP), která toto vymezení navrhla, věří, že to těmto podnikům pomůže k lepší propagaci, ale také k podpoře od státu. Definice by se měla stát součástí občanského zákoníku ještě do konce roku.

"Poprvé v Česku dochází k předání firem z první na další generaci vlastníků. To je také důvod, proč to děláme právě teď," řekl u Kulatého stolu HN Karel Havlíček, šéf AMSP. Když se podle něj zjistí, co a jaké jsou české rodinné podniky, může to pomoci majitelům, kteří s předáváním váhají. Podle nejnovějšího průzkumu, který si nechala asociace vytvořit od firmy Ipsos, plánuje svůj podnik předat další generaci 57 procent vlastníků. Loni to přitom bylo 70 procent.