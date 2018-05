Z Tel Avivu do Jeruzaléma dojede člověk autem zhruba za hodinu. Relativně krátká vzdálenost však v pondělí rozdělila svět zásadním způsobem. Americký prezident Donald Trump smazal jedno velké letité tabu a přestěhoval americkou ambasádu o oněch pět desítek kilometrů právě do Jeruzaléma. Izrael jeho krok ocenil, naopak Palestinci se proti němu bouří. Při pondělních nepokojích jich nejméně pět desítek zahynulo a dalších tisíc bylo zraněno.

Přestěhováním ambasády prezident nejmocnější země světa de facto uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele. K podobnému kroku se dosud žádná jiná velká země neodhodlala. Jeruzalém si za svou metropoli nárokují zároveň Izraelci i Palestinci. A většina států světa chce, aby židovský stát se znepřátelenou arabskou protistranou nejdřív uzavřel mírovou dohodu.

Rozdíly v pohledu na tento průlom nemohly být v pondělí patrnější. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Trumpovi nadšeně děkoval. "Je to slavný den. Pamatujte si tuto chvilku," uvedl.

Zhruba ve stejné době proti přesunu ambasády demonstrovaly desetitisíce Palestinců na hranicích Pásma Gazy a Izraele. Někteří se snažili na izraelské území přes ploty a zátarasy proniknout, izraelští vojáci měli příkaz za žádnou cenu nikoho nenechat projít. Poté izraelské letectvo bombardovalo cíle hnutí Hamás, které Gazu ovládá. Emotivní protiizraelské demonstrace se v následujících dnech pravděpodobně odehrají v celém světě včetně Evropy.

Trumpův tah kritizovala většina světových velmocí v čele se státy Evropské unie. Její jednotná zahraniční politika ohledně izraelsko-palestinského konfliktu tak přestává existovat. Velká Británie nebo Francie jasně deklarovaly, že ambasády nepřesunou a že Trump udělal chybu. Ani Německo, které židovský stát málokdy kritizuje, nepočítá se změnou ohledně uznání hlavního města.

Jen málo světových politiků, mezi nimiž ovšem nechybí český prezident Miloš Zeman, stojí na straně amerického prezidenta.

Jeho riskantní krok přichází v době, která je pro Palestince z hlediska celkového vývoje ve světě nepříznivá a Izraelcům nakloněná. Mnohé arabské země jsou v rozkladu nebo je sužují vnitřní války. Často jde o státy, které v minulosti Palestince podporovaly: Sýrii, Libyi, Jemen či Egypt. Oblastí zmítá sektářská a mocenská rivalita mezi Saúdskou Arábií a Íránem, která se promítá do války v Sýrii. Palestinský problém se tak ocitl v pozadí. Ilustruje to nedávný výrok saúdskoarabského korunního prince Mohameda bin Salmána, který během své cesty po USA řekl: "Pro Palestince nastal čas buď vyjednat mír, nebo zmlknout a přestat si stěžovat."

Potenciál pro násilí a hněv však palestinská otázka stále má. Vůdce teroristické al-Káidy Ajmán Zavahrí, o kterém už dlouho nebylo slyšet a téměř upadl v zapomnění, vyzval muslimy k nové svaté válce.

Trump učinil to, co odmítli jeho předchůdci Bill Clinton, George W. Bush a Barack Obama. Dostál zákonu o přesunu ambasády do Jeruzaléma, který Kongres schválil už v roce 1995. Předchozí tři prezidenti to neudělali, protože nechtěli ohrozit možnou budoucí dohodu o rozdělení Jeruzaléma na západní izraelský a východní palestinský. U Trumpa převážilo spojenectví s Izraelem, což ostatně sliboval i v předvolební kampani.

Českým politikům je bližší Trumpův názor než stanovisko většiny členských zemí EU. Pondělí to znovu ukázalo. Izraelský prezident Reuven Rivlin poděkoval českému protějšku Zemanovi, ocenil jeho pevný postoj a pozval ho do Izraele. Sám Zeman už dříve navrhl, aby i Česko přemístilo ambasádu do Jeruzaléma. Na konci minulého týdne pak Česko spolu s Maďarskem a Rumunskem zablokovalo prohlášení 28 zemí EU, které Trumpa za stěhování kritizovalo.

Ve věci Jeruzaléma se však zatím české politické špičky neshodnou, jak daleko jít. Zeman vyzývá k přesunu velvyslanectví stejně intenzivně jako ke zrušení sankcí vůči Rusku, premiér Andrej Babiš zatím souhlasil jen s otevřením honorárního konzulátu v západním Jeruzalémě. První evropskou zemí, která bude následovat Američany, se tak zřejmě stane Rumunsko. Otevřít své velvyslanectví v Jeruzalémě chce ještě do konce roku.