Součástí dohody rodící se vládní koalice jsou i změny v systému elektronické evidence tržeb. Vedení sociální demokracie kývlo hnutí ANO na zamýšlené úpravy výměnou za ministerská křesla. V minulé vládě, kde byli sociální demokraté nejsilnější stranou, přitom nechtěli o změnách ani slyšet.

Teď se do programového prohlášení chystané vlády dostal návrh změny zákona o evidenci tržeb. EET prosadil předseda hnutí ANO Andrej Babiš ještě jako ministr financí předloni. Změna se dotkne tisíců živnostníků. Podnikatelé, kteří mají nízké příjmy v hotovosti, nebudou muset posílat hlášení on-line.

Programové prohlášení vzniklo téměř po půlročním vyjednávání vítěze podzimních voleb Andreje Babiše s ostatními parlamentními stranami o možné koalici. Kabinet má vytvořit ANO a ČSSD s podporou komunistů.

Vše ale ještě musí schválit stranické referendum ČSSD. Hlasování členů strany nemusí vládu potvrdit. Právě výjimky z EET zatím sociální demokraté odmítali. Podle nich naruší záměr vytvořit stejné podmínky pro všechny podnikatele.

300 tisíc podnikatelů se má v příštím roce zapojit do sloučené třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb.

Plánované změny obsahuje novela zákona o EET, která umožní zvláštní režim nejmenším podnikatelům. Ti, kteří splní podmínky, budou evidovat tržby do připravených formulářů bez potřeby připojení k internetu a jednou měsíčně data odešlou elektronickou cestou na finanční správu.

Úleva od on-line registrace tržeb by se podle tohoto návrhu týkala podnikatelů s ročním obratem do 200 tisíc korun. Zároveň nesmí být plátci DPH a mohou mít nejvýše jednoho zaměstnance. Nesmí také mít více než tisíc evidovaných tržeb ročně.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který vyjednával program vlády za ČSSD, uvedl, že bylo třeba reagovat na výrok Ústavního soudu. Ten na konci loňského roku pozastavil start třetí a čtvrté vlny EET a zároveň vyzval tvůrce zákona, aby zohlednili dopad na některé skupiny podnikatelů.

"Tohle byl problém od začátku, bylo jasné, že je třeba pro některé skupiny tento problém ulehčit," říká Mládek.

Změnu postoje strany Mládek vysvětluje tím, že za předchozími návrhy stáli podle něj lobbisté. "Za minulé vlády chtěli zákon znehodnotit, před sebou jen tlačili nešťastníky, o které jim přitom vůbec nešlo," prohlašuje Mládek.

Součástí novely je také sloučení třetí a čtvrté vlny EET původně plánovaných na letošní březen a červenec. Až se vládě podaří upravit zákon podle požadavku Ústavního soudu, zasáhne 300 tisíc podnikatelů a živnostníků. Přidají se všichni zbývající po loňských prvních dvou vlnách, které se týkaly provozovatelů restaurací, hotelů a prodejen. Budou to například stánkaři na farmářských trzích, právníci či lékaři. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by novela mohla být schválena v polovině příštího roku. "Očekávám, že návrh vyvolá debatu, je to zpolitizované téma," uvedla v České televizi.

Není jisté, do jaké míry uvedené změny uspokojí zejména menší podnikatele. Kvůli elektronické evidenci tržeb si už dnes stěžují na starosti a práci navíc. Sdružení Podnikatelské odbory, zastupující podnikatelské a živnostenské spolky, vyzvalo minulý týden finanční správu ke snížení počtu kontrol. Od státu také požaduje kompenzaci nákladů na pořízení a provoz EET.

Podnikatelské odbory ve svých připomínkách k návrhu celou novelu odmítají. "Požadujeme, aby ji vláda vůbec nepředkládala," komentuje záměr obsažený v programovém prohlášení předseda sdružení Radomil Bábek. "Dělají, jako by chtěli ulehčit nejmenším podnikatelům, ale ulehčí jim tím, že jim přidají jinou práci a jinou odpovědnost," prohlašuje.