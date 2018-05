Nová bitva o Varšavu vypukla v Polsku. Na rozdíl od let 1920 a 1944 nejde o ozbrojený střet a městu nehrozí zkáza − i když to tak může v očích některých obyvatel polského hlavního města vypadat. Naplno se ale rozjela volební kampaň před podzimními místními volbami, v nichž má souboj o Varšavu důležitou roli.

Výrazně může ovlivnit stav a sílu polské opozice v době, kdy se vládní konzervativci snaží ovládnout celý stát.

Bývalý prezident Lech Kaczyński, tragicky zesnulý bratr šéfa vládní strany Právo a spravedlnost, se právě z křesla varšavského "prezidenta", jak primátorům v Polsku říkají, v roce 2005 odrazil k úspěšnému volebnímu útoku na pozici hlavy státu.

Protože se v Polsku šéfové obcí volí přímo, jsou každé místní volby příležitostí k začátku i konci politické kariéry pro stovky lidí.

Zároveň je to ale průzkum bojem − abychom zůstali u vojenské terminologie − pro politické strany před evropskými a parlamentními volbami, které se budou konat v roce 2019.

Soudě podle aktuálních průzkumů, o něco klesla podpora vládních konzervativců, vzpamatovala se opoziční liberální Občanská platforma (PO) a vyložený comeback může slavit postkomunistická levice, která v roce 2015 z parlamentu vypadla. Například v pondělí zveřejněný průzkum deníku Rzeczpospolita dává levici deset procent, platformě 27 procent a vládní straně 38 procent.

Pro Občanskou platformu by ale místní volby mohly být zásadním povzbuzením − nebo také totální porážkou, v čemž bude hlavní roli hrát právě Varšava. Za PO tam kandiduje bývalý náměstek ministra zahraničí Rafal Trzaskowski, který také vede v průzkumech.

Jeho hlavním rivalem je kandidát vládní strany Patryk Jaki, dosavadní náměstek ministra spravedlnosti, proslulý řadou kontroverzních výroků − a také tím, že v reklamním spotu slibujícím Varšavanům tři nové mosty přes Vislu ukázal jeden z mostů české Prahy.

Třetím do hry by podle think-tanku Polityka Insight mohl být radní Jan Śpiewak, pro něhož by nejspíš hlasovali nespokojení voliči levice a zelených. Ti by také ve druhém kole (vyhrát se musí s nadpoloviční většinou) podpořili spíš Jakiho než Trzaskowského.

To by znamenalo, že by PO, jejíž primátorka vládne Varšavě nyní, přišla o svůj nejdůležitější politický post mimo nejvyšší politiku. "To by mohlo způsobit pád šéfa strany Grzegorze Schetyny a její rozbití před volbami do Sejmu," tvrdí analýza Polityky Insight.

Z toho by samozřejmě těžili konzervativci, jimž podpora v posledních měsících z různých důvodů pomalu, ale jistě klesá.

Letošní volební bitva o Varšavu je tak pro stav polské demokracie důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát.