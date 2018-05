Učitelé by měli být ke studentům velkorysí a nevymýšlet zbytečné tresty, od ředitele školy k tomu potřebují volnost a klid na práci. Petr Pavlíček řídí podle těchto zásad Mendelovo gymnázium v Opavě už 23 let. Za celoživotní práci dostal v pondělí hlavní cenu pro nejlepší středoškolské pedagogy od Učené společnosti ČR a Nadačního fondu Neuron.

"Učitelství mě nikdy nepřestalo bavit. Hlavně proto, že děti se pořád mění. Vždycky nějak jinak zareagují a učitel na to musí být vždy připraven," říká šestašedesátiletý pedagog.

Začínal původně jako učitel fyziky a matematiky na vojenské škole ve Vyškově, pak působil ve Vítkově poblíž Opavy, na opavském gymnáziu zakotvil v roce 1983. O dvanáct let později ho začal řídit a pomohl k tomu, že Mendelovo gymnázium patří k nejlepším v Moravskoslezském kraji.

"To je práce učitelů a žáků. Já pro to nedělám nic, jen se snažím jim nepřekážet," prohlašuje s úsměvem.

Vést děti k vědě Ceny od Nadačního fondu Neuron převzali v pražském Karolinu v pondělí tři učitelé ze středních škol za to, jak motivují své studenty a vedou je ke vědě. Za nejlepšího zvolili porotci Petra Pavlíčka z Mendelova gymnázia v Opavě. Cenu dostala také učitelka chemie a biologie Pavla Kodríková z Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a dějepisář Jan Kvirenc z Gymnázia Budějovická v Praze. Za rozvoj vědy ocenila zároveň Učená společnost ČR 19 vědců a studentů.

Studenti jeho gymnázia se prosazují v řadě soutěží a později nastupují do prestižních zaměstnání.

Vidět byli například v Turnaji mladých fyziků loni v Singapuru, kde získali stříbrnou medaili, další student Adam Heinrich získal cenu v Soutěži Evropské unie pro mladé vědce (EUCYS). Absolvent gymnázia Vojtěch Šimetka pracuje jako informatik v centru jaderného výzkumu CERN ve Švýcarsku.

"Někteří žáci jsou opravdu hvězdy," líčí ředitel úspěchy školy, která vyniká i ve Středoškolské odborné činnosti, tedy tradiční soutěži odborných prací studentů. "Všichni vědí, že se na škole něco děje. Lepší a pracovitější žák proto přijde k nám a ví, že se tu musí učit na jedničku. Škole se to vrací," říká.

Pavlíček zastává názor, že učitel má žákům otevírat dveře do "nepoznaných komnat a naznačovat možné cesty životem". Musí to dělat trochu provokativně a také emocionálně. "Potom čekáte, zda jste žáka inspirovali. Když se to nepovede, začínáte znovu," popisuje ředitel, který se letos chystá odejít do důchodu.

Výuku na Mendelově gymnáziu oceňují i sami studenti, kteří svého ředitele na cenu navrhli. Ten nechává žáky chodit do školy chodit i o víkendu, pokud si to přejí. Učitelé zase mohou vyučovat podle svého vlastního uvážení. "Používají svoje knihy, svoje metody i svůj typ zkoušení. Ve škole pracují rádi, protože je nikdo nešmíruje. Odvádějí proto lepší výkony," říká Pavlíček.

Za nejlepšího učitele zvolili porotci Petra Pavlíčka (vpravo) z Mendelova gymnázia v Opavě, který učí fyziku a je více než 20 let také ředitelem této školy. Foto: Neuron

