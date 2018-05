Do brexitu zbývá necelý rok. Britští politici se ale stále nejsou schopni dohodnout, jakým způsobem má jejich země Evropskou unii opustit. Záleží hlavně na tom, jak budou vypadat vztahy s unijními zeměmi, které jsou pro Británii jednoznačně největším obchodním partnerem. Zatímco britské firmy tlačí na co nejmírnější "rozvod", část politické scény si naopak přeje, aby byl rozchod radikální.

Nejvíc se politici přou o to, jak bude fungovat hranice mezi Severním Irskem, které je součástí Spojeného království, a Irskou republikou.

Jde o jedinou pozemní hranici Británie se členskou zemí unie.

Britská premiérka Theresa ­Mayová Britům slibuje, že uzavře takovou dohodu, díky které bude mít Londýn "opět pod kontrolou naše hranice, naše zákony a naše peníze". Trvá na tom, že Spojené království odejde nejen z EU, ale také z evropské celní unie.

318 dní zbývá do odchodu Velké Británie z Evropské unie. Spojené království přestane být členem společenství 29. března 2019.

V tom případě se ale mezi Evropskou unií a Británií musí zavést hraniční kontroly, protože oba celky už nebudou mít stejné celní tarify. Případné obnovení standardní pozemní hranice mezi Británií a Irskem by ale výrazně ztížilo obchod. Mohlo by také ohrozit mír, který před 20 lety ukončil občanskou válku v Severním Irsku.

Londýn proto slíbil, že v Irsku žádná pozemní hranice nevyroste. Otázkou ale je, jak tento slib uskutečnit. Britská Sněmovna lordů proto nedávno odhlasovala, že by Británie měla raději zůstat v evropské celní unii. Totéž prosazuje i labouristická opozice.

Pro velkou část vládnoucí Konzervativní strany to však není přijatelné. Mayová proto předložila plán, podle kterého by Londýn vybíral cla na zboží, které putuje do britských přístavů, ale jeho konečným cílem je některá ze zemí Evropské unie. Toto clo by následně odevzdal cílovému státu.

Radikální zastánci brexitu plán odmítli. Ministr zahraničí Boris Johnson ho označil za "šílený".

Podobný systém nikde na světě nefunguje a Johnson a jeho souputníci se bojí, že pokud se ukáže jako neproveditelný, Británii nezbude nic jiného než zůstat členem evropské celní unie.

Premiérka Mayová se pokusí kritiky svých záměrů přesvědčit na úterním zasedání klíčových ministrů své vlády, kteří mají na starosti brexit. Jeho tvrdí zastánci hrozbu cel a hraničních kontrol nepovažují za vážnou, navzdory varováním ze strany britských podnikatelů. Tvrdí, že obavy byznysu by vyřešilo využití moderních technologií na budoucí hranici, které by co nejvíc omezilo možné průtahy při celních kontrolách. Část britských politiků, stejně jako ostatní země unie to považují za nereálné.

Ani tento systém zatím nebyl v žádném koutu světa otestován.

Británii se každopádně krátí čas. Země Evropské unie se chtějí s Brity domluvit už na červnovém summitu v Bruselu. Jde o ten "skutečně nejzazší možný termín", prohlásil francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

Není ale jasné, zda Britové stihnou vyřešit své domácí spory o podobu brexitu, když se jim to nedaří už skoro dva roky od referenda o vystoupení z unie.

Pokud Spojené království a země Evropské unie neuzavřou žádnou smlouvu o budoucím uspořádání, výsledkem bude takzvaný tvrdý brexit. Vzájemné obchodní vztahy se pak budou řídit cly platnými v rámci Světové obchodní organizace, která jsou u řady výrobků vysoká.

V případě neúspěchu jednání padne i to, na čem se už Evropa a Británie domluvily, tedy že ještě dva roky po brexitu se ve vzájemných vztazích nic nezmění.

O toto přechodné období požádala britská vláda, jež tím chce zajistit, aby její firmy měly víc času připravit se na odchod ze společného evropského trhu, který je pro ně klíčový. Během přechodného období taky budou moci Evropané včetně Čechů dál bez omezení odcházet do Británie za prací.

Platnost přechodného období je ale podmíněna tím, že se Spojené království a Evropská unie domluví na podmínkách "rozvodu".