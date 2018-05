Ambiciózní plán šéfa energetické skupiny ČEZ Daniela Beneše na rychlé rozdělení firmy se mu rozpadá pod rukama. Ještě nedávno hovořil o tom, že by rád, aby mu transformaci firmy posvětila červnová valná hromada. Proti se ale postavili politici v čele s ministrem průmyslu a obchodu (MPO) Tomášem Hünerem. A vedení firmy nyní ustoupilo.

"Program valné hromady bude zveřejněn měsíc před jejím konáním. Ale můžeme říci, že žádné schvalování transformace se nenavrhuje," uvedl na dotaz HN mluvčí firmy Ladislav Kříž.

Je to reakce na velký odpor, který plán vyvolal. Za předčasné označil debaty o dělení polostátní firmy už zmiňovaný Hüner. "Akcionářská práva státu ve skupině ČEZ vykonává ministerstvo financí. Za MPO ale na nadcházející valnou hromadu dáváme jasné doporučení, a to rozhodné ne dělení skupiny ČEZ," řekl Hüner.

300 miliard korun

Až tolik je odhadovaná cena výstavby jednoho jaderného bloku. Dukovany potřebují postavit jeden do roku 2035, pak by měl následovat další v Temelíně.

Ministerstvo financí zatím nechtělo celou věc příliš komentovat. Na straně MPO ale očividně stojí premiér v demisi Andrej Babiš, který dříve ČEZ sám často ostře kritizoval. Mluvčí vlády odkázala nyní HN s žádostí o vyjádření právě na ministra průmyslu.

Šéf ČEZ Beneš přišel s myšlenkou na dělení firmy loni v únoru. Detaily případné transformace skupiny pak představil politikům na začátku letošního roku.

Málo času na jádro ◼ S výstavbou nových jaderných bloků počítá státní energetická koncepce. Jeden blok by měl vyrůst v Dukovanech, kde stávající reaktory začnou dosluhovat kolem roku 2035. Další blok by mohl výhledově vzniknout i v Temelíně. ◼ Aby se termín roku 2035 stihl, hovořil ČEZ o tom, že je třeba začít s výběrem dodavatele v prvním kvartálu 2018. Nyní termín prodloužil do podzimu. ◼ Výstavba jednoho bloku si podle odhadů vyžádá 200 až 300 miliard korun. To se ale při současných cenách elektřiny nezaplatí. I proto před čtyřmi lety skončil tendr na výstavbu dvou bloků v Temelíně. ◼ Od té doby se jedná o tom, kdo výstavbu nových bloků zaplatí. ČEZ odmítá vzít všechno riziko na sebe. A i když všechny vlády hovoří o tom, že je jádro potřeba, zatím žádná z nich firmě nenavrhla požadované záruky. ◼ Ministr průmyslu Hüner je ochotný o řešení jednat po doplnění analýz.

Stát, který nyní ovládá zhruba 70 procent akcií firmy, si měl podle plánu nechat výrobu elektřiny z uhlí, plynu a jádra, těžbu uhlí a obchodní úsek. Vedle toho by vznikl "nový ČEZ" s distribucí elektřiny a obnovitelnými zdroji. V tom by si stát udržel nadpoloviční podíl, minoritní akcionáři současného ČEZ by tu měli 49 procent.

Hlavním důvodem k dělení firmy je státní plán na výstavbu nových jaderných bloků, jak s nimi počítá státní energetická koncepce. Druhým pak situace na energetickém trhu, kde rozvoj obnovitelných zdrojů a nástup nových technologií vedly k dělení například i německých firem RWE a E.ON.

Politici zatím chtěli, aby nové reaktory postavil ČEZ ze svého. To ale vedení firmy odmítá. Výstavba nedává při stávajících cenách elektřiny ekonomicky smysl a vedení se bojí žalob od "minoritářů". Rozdělení firmy by tak vládě umožnilo, aby starému ČEZ, který by stát ovládal ze sta procent, výstavbu jednoduše nařídil.

Ministr průmyslu Hüner chce dát vládě doporučení, jak postupovat, do konce roku. Podle studie, kterou si nechalo ministerstvo zpracovat od poradenské firmy PwC a kterou mají HN k dispozici, nicméně stále chybí stěžejní dokumenty, které by analyzovaly vývoj cen elektřiny, možné způsoby financování reaktorů, návratnost projektu či dopady výstavby do veřejných rozpočtů.

"Teď je to hlavně na ČEZ a dalších příslušných institucích, aby do materiálů zapracovaly zásadní ekonomické informace. To je stěžejní pro jakékoliv odpovědné rozhodnutí a nechápu, jak je možné, že takto zásadní informace stále nejsou k dispozici," říká Hüner.

Teprve s těmito analýzami pak bude jasné, zda by měla nové reaktory financovat sama firma, jestli by potřebovala státní pomoc a v jaké formě. A až potom prý může přijít na řadu debata o případném dělení ČEZ.