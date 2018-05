První kompletně nově v Česku vyvinutý turbovrtulový motor amerického koncernu General Electrics (GE) vzniká v pražských Letňanech. Do konce letošního roku chce firma najít místo, kde má vzniknout továrna, jež bude motor se jménem Catalyst sériově vyrábět.

"Místo ještě nemáme a vybíráme z několika variant. Do konce letošního roku padne rozhodnutí," řekl HN Milan Šlapák, který je od začátku května zodpovědný za aktivity GE v Česku a na Slovensku.

Půjde o jednu z největších investic v Česku, i když podle GE není továrna to hlavní. Celkově stojí projekt Catalyst přes 400 milionů dolarů, v přepočtu zhruba devět miliard korun, ale nový motor vzniká ve spolupráci české, polské a italské části koncernu. "Na Česko připadne kolem 140 milionů − půjdou na vývoj, inženýring, prototypy, testování atd.," vysvětlil Šlapák.

140 milionů dolarů

(zhruba tři miliardy korun) GE investuje do vývoje nového motoru v Česku z celkové částky přesahující 400 milionů dolarů, určené na celý projekt nového motoru.

Zálibně přitom sledoval ve vývojovém středisku GE Aviation v pražských Letňanech prototyp, na němž se pracuje a který zatím množstvím trčících kabelů, na něž budou napojena čidla sledující chod motoru, připomínal spíš umělecké dílo než ve své kategorii technologický vrchol.

"V této chvíli vidíme, že do technologického vybavení pro výrobu a testování prototypů jde dalších zhruba 30 až 35 milionů dolarů, které jsou už nyní proinvestovány, a odhaduji, že do konce certifikace motoru to bude dalších patnáct dvacet milionů dolarů," řekl.

Tři možnosti umístění budoucí továrny se budou hlavně odvíjet od toho, kde a jak získají možnost co nejkvalifikovanější pracovní síly. První možností je, že by se GE přesunula celá z letňanské továrny do nové budovy ve Středočeském kraji.

"Zvažujeme i ponechat stávající budovu a vytvořit centrálu jako takovou s výzkumem a vývojem a finální montáží, testováním v jiném místě ve Středočeském kraji a stávající místo využít čistě pro výrobu komponent do leteckých motorů a pro opravu dílů," řekl Šlapák. "Relativně čerstvě zvažujeme, že bychom zůstali ve stávajícím místě a výrazněji se rozšířili do prostoru."

GE se na podpoře vývoje motoru a výrobě dohodla s českou vládou v roce 2016. Loni podepsala i dohodu se Středočeským krajem, který firmě nabídl osm lokalit. Firma by na vytvoření továrny měla získat od státu pobídku ve výši 25 procent nákladů.

Důvodem, proč GE zatím nerozhodla, je podle Šlapáka hlavně dostupnost kvalitních inženýrů, zejména z pražského ČVUT, s nímž už GE spolupracuje. "Srovnávali jsme se s jinými průmyslovými firmami, které přesunuly svůj výzkum a vývoj mimo Prahu, a zjišťovali jsme, co pro ně znamená získávání pracovní síly. A ty jejich zkušenosti nejsou úplně pozitivní. Do jedné jsou spíš negativní," řekl Šlapák.

V projektu nového motoru zatím vzniklo 232 nových pracovních míst. "Nabíráme a zaplňujeme role, které buď v Česku jsou velmi vzácné, nebo vůbec neexistují," řekl Šlapák s tím, že si zatím hodně vypomáhají v rámci koncernu GE, který jen ve střední Evropě zaměstnává 20 tisíc lidí.

"Z těch nových 232 míst jsou zhruba 30 procent zaměstnanci z našich zahraničních poboček, hodně využíváme expertů z Itálie a z Polska. Tyto experty často párujeme s našimi českými zaměstnanci, popřípadě se zaměstnanci ČVUT nebo se studenty tak, aby do tří let bylo přeneseno know-how, a pak se zahraniční zaměstnanci vrátí domů," řekl Šlapák.

"Samotná budova je relativně zanedbatelná část celé investice a nejdůležitější je přístup k lidem, k inženýrům. Ti dodávají místu přidanou hodnotu," doplnil ho nový šéf GE pro Evropu Peter Stračár.

Ale jen o lidi nejde. "Přinesli jsme do České republiky technologie, které ani nejsou ve střední a východní Evropě, jako je například vysokorychlostní broušení celé turbíny," řekl Šlapák.

Certifikace motoru je podle něj plánována na konec roku 2019 a sériová výroba by měla naběhnout od počátku roku 2020. Konečná výrobní kapacita by se měla pohybovat mezi 300 a 400 motory ročně.

Prvním letounem, který bude motor využívat, je Cessna Denali. Ostatně na jeho vývoji se podílí právě výrobce Cessen (ale například i vrtulníků Bell), společnost Textron. Podle Šlapáka už ale mají zájem i další. "Velký zájem tento motor vzbuzuje i u výrobců bezpilotních systémů," řekl Šlapák.

GE, jejíž akcie klesly za poslední dva roky o polovinu své hodnoty, právě prožívá velkou transformaci a zbavuje se některých částí. Doprava, a tedy i výroba leteckých motorů budou podle Stračára patřit mezi tři pilíře dalšího rozvoje firmy.

Související