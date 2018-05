V zákulisí Poslanecké sněmovny jednají někteří poslanci o pravidlech, která by mohla změnit dlouhodobě zažitý řád v dolní parlamentní komoře. Pokud budou schváleny, zákony by mohly být projednávány rychleji. Byly by kratší například porady klubů, zmenšil by se také počet vystoupení k jednotlivým bodům.

"Úpravy připravuje moje pracovní skupina pro jednací řád, cílem je zefektivnit činnost Poslanecké sněmovny," sdělil HN předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO) ještě před víkendovým odletem na návštěvu Japonska.

Zatímco nyní může kdokoliv z poslanců vystoupit neomezeně často s technickou poznámkou, podle nových pravidel by se toto právo omezilo jen na dvě vystoupení k jednomu bodu. O přednostní právo kdykoliv mluvit by měli přijít předsedové stran, o polovinu se má zkrátit přestávka na poradu klubů. Ta je nyní maximálně dvě hodiny, což občas vede k protahování jednání i o hodiny. K rychlejšímu projednávání zákonů by podle Vondráčka mělo přispět také to, že poslanci by ve středu o zákonech ve třetím čtení nehlasovali jako dosud jen do dvou hodin odpoledne, ale tato lhůta by se protáhla až na sedmou hodinu večer.

I když všechny tyto návrhy už komise probírala, teprve příští týdny ukážou, zda budou skutečně platit. Šéf sněmovny uvedl, že má předběžný souhlas všech stran ve sněmovně.

Podle informací HN některé strany změny skutečně podporují, jiné ale mají výhrady. Kromě hnutí ANO, které dlouhodobě označuje parlamentní procedury za neefektivní a mnohdy příliš zdlouhavé, podporují některé změny například sociální demokraté.

"Určitě souhlasíme s přestávkou na klub v délce jedné hodiny, stejně jako podporujeme umožnit schvalování v závěrečném čtení do sedmi hodin," sdělil předseda klubu ČSSD Jan Chvojka. Podporuje podle svých slov jakoukoliv racionalizaci jednacího řádu, která nebude znamenat zmenšení prostoru pro diskusi.

Naopak předseda opozičního klubu Starostů a nezávislých Jan Farský je proti tomu, aby ANO za pomoci dalších prosadilo zmiňované změny. "Nevidím k těmto změnám důvod. Pokud sněmovna poslední dobou funguje komplikovaně, je to dáno postavením vlády bez důvěry, která nemá oporu ve většině sněmovny," řekl HN Farský.

On i další kritici vládního hnutí ANO především z pravého politického spektra podezírají hnutí ze snahy omezit v dolní komoře svobodnou parlamentní debatu. Předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš v minulosti označoval parlament za žvanírnu, za což sklidil od svých oponentů ostrou kritiku. Babišovi se například nelíbilo, když opozice zvolila zdržovací taktiku ve chvílích, kdy se snažil "protlačit" parlamentem velmi diskutovanou elektronickou evidenci tržeb.