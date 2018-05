Mám pocit, že je teď ta pravá chvíle se angažovat a zkusit pomoci pohnout s problémy dopravy," říká Roman Lenner, jeden ze čtrnácti poradců premiéra Andreje Babiše. Rázný muž, jenž o sobě prohlašuje, že má černobílé vidění světa, se od dalších Babišových konzultantů liší. Předně jde o podnikatele, žádného akademika či úředníka. A to podnikatele velmi významného.

Ve své branži − projektování dopravních staveb − patří skupina Valbek-EU, kterou Lenner majoritně ovládá, k největším v zemi. Konkuruje projekčním firmám, jako jsou Pragoprojekt či Sudop. Působí i v několika dalších státech, hlavně na Slovensku, ale také třeba na Ukrajině, v Rusku či ve Skandinávii.

V několika regionálních pobočkách a dceřiných firmách Lenner zaměstnává celkem 320 projektantů.

Jeho skupina je téměř zcela závislá na veřejných zakázkách, ročně jich v Česku získá desítky až stovky. Jde o projekty na nové i opravované dálniční úseky, mosty, obchvaty, křižovatky či železniční tratě. Loni bylo v registru smluv publikováno 206 kontraktů na firmu Valbek, přitom v Lennerově projekčním impériu jsou i další, třeba společnost Novák & Partner a V-Con. Absolutní většina zakázek je od Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), další od Správy železniční dopravní cesty, krajů či měst.

A z toho vyplývá i střet zájmů, do něhož se nyní Lenner dostává. V takové míře jej nemá žádný jiný z premiérových poradců. V roli Babišova konzultanta pro oblast dopravy nyní Lenner ovlivňuje podobu dopravních projektů i legislativy, zároveň je z toho coby podnikatel schopen těžit i pro sebe.

Toho, že se může lehce dostat do konfliktu zájmů, si je sám vědom, nijak to nerozporuje. Nicméně tvrdí, že z nové role nehodlá profitovat, jde mu o celospolečenský užitek. "Chci předat své třicetileté zkušenosti a pomoci konečně rozhýbat zamrzlý systém přípravy, realizace i provozu silniční a železniční dopravy," dává si cíl byznysmen, který Babišovi radí bez nároku na odměnu.

Prý mu nynější extrémně tvrdé soutěžní prostředí ani nedává příležitost k výhodám. "Naší podnikatelskou strategií není politická angažovanost, ale poskytnout trhu vždy nejlepší projekty a služby. Vzhledem k současné konkurenci na trhu a stabilizaci zákona o veřejných zakázkách je jakékoliv zneužití velmi obtížné," říká Lenner, původní profesí projektant mostů.

S Andrejem Babišem se prý poznal zhruba před čtyřmi lety. A to při jedné z besed, kterou pořádal Československý ústav zahraniční. "Shodli jsme se v názorech na dopravní infrastrukturu a měl jsem pocit, že moje zkušenosti, praxe a postoje jsou v souladu s těmi jeho," vzpomíná. Po jistém váhání se nakonec rozhodl podpořit Babišův tým pracující na ministerstvu dopravy a v podřízených organizacích.

"Po letech genocidy rozdělování politických funkcí mám pocit, že tam jsou konečně odborníci, kteří vědí, co mají dělat," domnívá se Lenner, jehož firma kromě jiného pro ŘSD dlouhá léta zabezpečuje monitoring cen a zpracovává rozpočtové a cenové podklady k dopravním stavbám.

To jí vždy dávalo jistou výhodu před konkurencí. Nadstandardní vztahy měl Lenner s někdejším šéfem ŘSD Petrem Laušmanem (ve funkci byl v letech 2002 až 2007), dodnes jej také označuje za svého kamaráda. Na etapu po Laušmanově odchodu, kdy dopravě šéfoval Aleš Řebíček z ODS, rád nevzpomíná. Jen dodává, že v době největší krize vážně zvažoval, že svou firmu prodá Švédům.

Dnes je ale zpět a jeho vliv ještě výrazně vzrostl. Když byznysmen s centrálou v Liberci popisuje, jak s premiérem Babišem dnes komunikuje, hovoří o operativních schůzkách k nejrůznějším tématům na nejrůznějších místech. "Jde o připomínky k různým strategiím rozvoje dopravy, k dopravnímu spojení s pražským letištěm, k vysokorychlostním tratím či k jezu na Labi v Děčíně," uvádí příklady. Premiér po něm chtěl znát i jeho názory k výstavbě dálnice D35, dále k zákonu, který řeší předběžnou držbu pozemků nebo k připravované dostavbě dálnice D4. Mimochodem i to je jedna z dálnic, kterou Lennerův Valbek projektuje.

Lenner soudí, že klíčové problémy, které brzdí výstavbu dálnic a železničních tratí, spočívají v chybně nastavené legislativě. Otázkou je, zda právě on se svým střetem zájmů je tím, kdo by měl premiérovi radit. Jeho konkurenti z největších projekčních firem jsou v hodnocení diplomaticky zdrženliví. "Na základě svých zkušeností z téměř padesátiletého působení v oblasti výstavby dopravní infrastruktury necítím potřebu se k tomuto tématu vyjadřovat," říká Marek Svoboda

ovládající firmu Pragoprojekt.

Právě z Pragoprojektu na začátku devadesátých let Lenner s pěti dalšími kolegy odešel do "svého" a od té doby se datují i ne zrovna dobré vztahy Svobodovy a Lennerovy firmy. Radovan Hrnčíř, šéf brněnské projekční firmy HBH Projekt, Lennerův příchod vítá. "Premiér si vybral odborníka, který problematice dopravy a především přípravy staveb dopravní infrastruktury rozumí," soudí.

Také Jiří Petrák, dříve šéf české pobočky projekční a poradenské firmy Mott MacDonald, považuje Lennera za odborníka.

Nemůže mu ale zapomenout, že se v minulosti podepsal pod projekt modernizace dálnice D1 z Prahy do Brna, který Petrák považuje za pomýlený. Například kvůli tomu, že práce probíhají za plného provozu. "Kdysi se mi za to Roman omlouval. Říkal, že ví, že koncepce té modernizace je naprostý nesmysl, ale on to takhle prý vyprojektovat musel, protože jinak by si v oboru neškrtl," vzpomíná Petrák. Stále ale doufá, že Lenner může být pro dopravu přínosem. "Je to i v zájmu jeho firmy, aby u nás byly konečně nastoleny normální slušné poměry," soudí Petrák.