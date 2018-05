Posledních téměř už deset let je Iva Milerová hlavní hybnou silou největšího českého hudebního vydavatelství Supraphon. Pod jejím vedením se z tradiční a nějaký čas spíše z podstaty žijící firmy stal label, který si poslední roky dokáže držet roční obrat nad 100 miliony korun a na hudební scéně napříč žánry je stále víc vidět.

"Zastupujeme stovky umělců a interpretů. Děláme jim plný vydavatelský servis nebo jen distribuci. V poslední době se nám podařilo několik zajímavých spojení zavedených umělců a mladších autorů jako třeba poslední alba Václava Neckáře ve spolupráci s Janem P. Muchowem a Dušanem Neuwerthem," upozorňuje Milerová, která je laureátkou ankety Hospodářských novin TOP ženy Česka z roku 2017.

Přiznává, že k tomuto celkovému oživení firmy došlo hlavně díky získání licence na katalog české pobočky Warner Music v roce 2010. "Dědictví Warnerů nám tenkrát pomohlo v imagi, finančně i personálně," říká Milerová, která právě z této firmy v roce 2009 do Supraphonu přišla.

Provést své firmy dynamickým obdobím digitalizace prodejů hudby se ne všem v oboru povedlo. Řada světových firem český trh se svými lokálními pobočkami opustila nebo na něm umenšila své aktivity, což byl případ i právě Warner Music.

Zatímco před rokem 2000 se alba na českém trhu prodávala i v řádu statisíců, dnes se za úspěšnou nahrávku považují prodeje v řádech jednotek tisíc. Byznys kolem hudby se přestěhoval do on-line světa a zejména streamovacích služeb. Což vyžaduje zcela jiný přístup. Už i v Česku loni digitální distribuce poprvé do objemu i tržeb mírně převýšila trh s fyzickými nosiči.

Supraphon přitom musí i na byznys s fyzickými nosiči stále myslet. Velkou částí jeho produkce jsou reedice z jeho bohatého historického archivu nebo nahrávky vážné hudby.

Digitální prodeje ale Supraphonu každopádně rostou a firma je dnes plně napojena na všechny hlavní prodejní kanály jako Spotify, Deezer či iTunes. K tomu rozvíjí i vlastní on-line obchod Supraphonline.

Karel Gott i Bára Poláková

"Když jsme s daným umělcem v pozici jeho vydavatele, staráme se kompletně o celý proces. To znamená, že vyrábíme nahrávku se vším, co k tomu patří, ale zabýváme se i nadstavbou v podobě směřování kariéry daného interpreta," vysvětluje Milerová. Do její "stáje" patří kapely jako Tata Bojs nebo třeba populární herečka a zároveň zpěvačka Bára Poláková, raperka SharkaSs a mnozí další. Ke stálicím se pak řadí třeba Karel Gott, skupina Olympic či Spirituál kvintet.

Sama Milerová se do hudební branže dostala v 90. letech díky své dobré angličtině. "Byla jsem dva roky v Anglii jako au-pair, vrátila se a tady mezitím vznikla soukromá rádia. Kamarádila jsem se s Romanem Ondráčkem. Roman vysílal na Rádiu Bonton a mně přišlo dobré, že ho znám, tak jsem ho poslouchala. A jak jsem tak poslouchala, najednou běžela anonce na to, že hledají někoho do PR oddělení celé té firmy Bonton. Sotva jsem tehdy věděla, co to znamená. Podmínkou byla jen angličtina a to, že vás baví hudba," vzpomíná Milerová.

Když už se zapracovala v Bontonu, na exkurzi do rádia přišel Michael Braun z německého vedení BMG Ariola. Hned prý dostala pracovní nabídku. Po chvíli v BMG přišlo další "laso".

Tentokrát od tehdejšího šéfa Warner Music pro východní Evropu Manfreda Lappeho, aby Milerová pomohla rozběhnout českou pobočku "Warnerů".

"Tam jsem strávila 14 let, přičemž dva roky také na centrále pro východní Evropu ve Vídni. Prostřednictvím další nabídky Zdeňka Kozáka, což je jeden z většinových majitelů Supraphonu, jsem se dostala na svůj nynější post a už si neumím ani představit, že bych se někdy stala součástí nadnárodní korporace. Svoboda, kterou teď mám v Supraphonu, mi přirostla k srdci," dodává Milerová.

Na měsíc bez hudby

Jiný obor než hudební průmysl ve svém pracovním životě nepoznala. Její práce obnáší téměř každodenní návštěvy koncertů. Jde už v podstatě o životní styl.

"Jednou za rok musím zmizet většinou v zimě na měsíc někam do Asie, tam se ztratím u moře. Když jsem tam ve svém světě, neposlouchám nic. Jen moře a vítr a čtu si často různou duchovní literaturu, která mě přivádí ideálně k nějakému receptu na šťastné plynutí životem," přidává.

Ve své kariéře se musela nejednou zaobírat také genderovou otázkou.

"Když jsem nastoupila do vedoucí pozice ve Warner Music, kolem byli ve vyšších pozicích samí muži a měla jsem pocit, že oni mají tu převahu, ty analytické schopnosti a společností obecně požadované vlastnosti. Byla jsem z toho nervózní. Až později mi došlo, že intuice, ženský náhled na věc mohou být v mnoha situacích užitečné. To jsem si naplno uvědomila ale asi až v Supraphonu," zamýšlí se šéfka týmu čítajícího dnes asi 30 lidí.

