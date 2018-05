Nový žebříček nejvýkonnějších hedgeových fondů podle společnosti LCH Investments ze stáje bankéřské rodiny Rothschildových dokazuje, že zhodnotit kapitál umí jak lidmi, tak počítači řízené fondy.

Na prvním místě za rok 2017 je společnost Bridgewater. Její portfolio manažer Ray Dalio se rozhoduje podle makroekonomických dat, včetně inflace, měnového kurzu či HDP.

Druhé místo získal Sorosův fond. Před 26 lety na britské libře vydělal "majlant", na Trumpovi předloni zase "prý" hodně prodělal. Teď se Soros plete do politiky a své fondy vede jako rodinný podnik. Zjistit proto výsledky je takřka nemožné.

Na třetím místě je skupina Citadel, na čtvrtém Lone Pine a pátá je DE Shaw.

Třetí a pátí jsou dnes již spíše roboti a algoritmy. V Citadel i DE Shaw roboti zkoumají všemožné ukazatele a hledají investiční tipy. V čtvrtém Lone Pine Capital vybírají investiční manažeři akcie jako třešničky na dortu. Letos výsledky ještě nezveřejnila, ale nakoupeny má hlavně akcie Constellation Brands, Alibaba Group Holdings a Activision Blizzard − poslední dvě jsou letos ve velkém plusu.

Je jedno, zda věříte na roboty, nebo lidi, ale zásada by měla znít: fond, kterému svěříte peníze, musí zveřejňovat výsledky, co nejméně se plést do politiky a mít srozumitelnou strategii.

