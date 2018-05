Zatímco v roce 2014 si Češi pořídili 192 tisíc nových aut, loni to už bylo téměř 272 tisíc. Spolu s počtem automobilů na silnicích roste i počet lidí, kteří je nekupují za své, ale využívají některou z forem financování.

Stále populárnější je mezi soukromými osobami operativní leasing, dříve oblíbený spíše u firem. Zlomový byl podle Lukáše Cankaře, ředitele retailového prodeje a marketingu ve Volkswagen Financial Services, rok 2014.

Tehdy službu operativního leasingu pro soukromníky, tedy pronájmu automobilu na smluvně dané období, spustila Škoda Auto, nejprodávanější značka na domácím trhu. "Všechny služby kromě paliva a dálniční známky máte v měsíční splátce, neplatíte akontaci a na konci (smluvně daného období − pozn. red.) vůz jen vrátíte," vysvětlil Cankař výhody operativního leasingu.

V roce 2014 využilo financování operativním leasingem podle dat České leasingové a finanční asociace sedm tisíc soukromých osob, přičemž po úvěru či finančním leasingu sáhlo přes 19 tisíc lidí. O tři roky později už operativní leasing představoval třetinu všech smluv o financování mezi soukromými uživateli automobilů.

Patrný je také celkový nárůst popularity nákupu nového vozu s využitím financování. "Umožňuje dosáhnout na lepší vůz, než jaký byl z dostupných prostředků původně zvažován," uvádí Cankař jeden z důvodů rostoucí obliby pronájmu či koupě nového vozu na dluh.

U firem je nárůst obliby pronájmu nového automobilu ještě patrnější. Za tři roky vzrostl počet smluv o více než dvojnásobek. Firemní zákazníci také celkově více financovali nákup nového automobilu.

Trhem může zahýbat nástup nových trendů v mobilitě, především pak sdílení automobilů. To ovlivní jak prodej vozidel, tak jejich financování. "Osobní vlastnictví auta jako takové na horizontu zhruba patnácti let nevymizí, ale bude úzce specifické, spíše pro vyšší vrstvu obyvatelstva," říká ředitel společnosti SmileCar, poskytovatele sdílení aut mezi lidmi, Jan Charouz. Předseda Asociace českého carsharingu Hynek Homola si nemyslí, že by sdílení vozidel v budoucnu plně nahradilo soukromé vlastnictví. Na druhou stranu věří, že by rozšiřováním carsharingu mohlo dojít k minimalizaci dopadu automobilů na ekologii či k úspoře parkovacích míst. "Jedno sdílené vozidlo ve městě nahrazuje průměrně deset vozů," uvádí Homola závěry průzkumu efektivity carsharingu ve světě.

Ve financování nových automobilů představuje carsharing zajímavou výzvu. "Je zde potenciál pro finanční společnosti ať v platebních metodách, flexibilních pronájmech nebo balíčcích řešení včetně plateb za parkování," řekl Cankař. Podobně mluví také o samořiditelných vozech, které by naopak podle Charouze mohly potřebu vlastnictví aut zcela odbourat.

